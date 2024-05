Le mémoire d’ATT ne mérite pas cela - abamako.com

Le mémoire d'ATT ne mérite pas cela Publié le lundi 13 mai 2024

© Autre presse

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

Renversé le 22 mars par la junte militaire l`Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré Tweet

Dans une contribution, un citoyen s’insurge contre les passages du livre de Choguel K Maïga concernant l’ancien Président Amadou Toumani Touré. Lisez plutôt !



Honnêtement je suis dépassé, à la fois désolé de l’extrait du livre du Docteur Choguel Kokalla Maïga retraçant ses relations avec le Président Amadou Toumani Touré. En s’en prenant au Président ATT, je pense qu’il se renie lui-même.



En somme, je pense pour la première fois qu’il soit Ministre, c’est le Président ATT qui l’a fait , l’industrie dans le Gouvernement formé le 14 juin de la même année. À mon avis, il lui a manifesté sa marque de confiance. En son temps, le Président ATT a voulu le consensus autour de la gestion du pays, comme tout le temps d’ailleurs, en associant les hommes de la 1ère République (Us-Rda, Bdia Faso Jigi…), la 2ème République (Mpr, Udd), du Mouvement démocratique issu de la révolution de mars 1991, de la Société civile et de l’armée.



En somme, toute la crème des forces vives de la nation, y compris Docteur Choguel se revendiquant du Parti unique Udpm était présente autour de la table du Conseil des Ministres. Il a passé cinq (5) bonnes années dans ce gouvernement avec toute l’attention que le Président ATT lui prêtait. Un Gouvernement se fait et se défait au gré d’un Président, qui est le Maître à bord et qui doit rendre compte au Peuple souverain qui l’a installé au Palais. Cette alternative va de soi et s’assimile à une pratique républicaine.



À mon avis, son départ du gouvernement en 2007 semble être le vrai problème, aussi bien que son acharnement de revanchard envers le mouvement démocratique. Si ATT l’avait répudié comme il semble le dire, il n’allait pas le placer à l’Amrtp, une institution spécialisée, chargée de réguler le secteur stratégique, porteur et rentable des télécommunications. Une structure qui gère des fonds importants, où Choguel a fait recruter beaucoup de ses proches, dont j’en connais, puisque j’ai des amis, promotionnaires et autres connaissances du quartier.



Qu’il sache qu’Amadou Toumani TOURÉ savait bien cela



Aussi, quand nous étions là au pouvoir, en ma présence au 1er congrès du Pdes, Choguel a magnifié le Président ATT et le Parti Pdes. Ce jour, j’ai même retenu cette phrase ; il avait dit que même si le Pdes ne l’invite pas à ses instances statutaires, dès qu’il aura l’information, même à l’informel, il fera acte de présence. Pour terminer, lors de la lutte du M5-RFP, il avait dit l’humilité légendaire du Président ATT, en disant qu’un jour de l’année 2012 vers midi, il a appelé le Président ATT en lui proposant de vouloir le rencontrer. Automatiquement, ce dernier l’a invité à monter à 21h à Koulouba. Il ajouta qu’avec le Président IBK, c’était le contraire, qui restait inaccessible, même face à ses Ministres.



Juste témoigner, ce que j’aurais suivi de près. L’histoire est sacrée, ATT n’est plus de ce monde. Je pense tout ce qu’il a posé comme acte, était fait pour l’intérêt supérieur de ce pays. Des erreurs peuvent advenir comme toute œuvre humaine.



Je pense que sa mémoire ne mérite pas cela, surtout de la part de quelqu’un qu’il dit avoir beaucoup respecté. Notre pays a besoin de rassemblement, d’une vraie réconciliation et de dépassement de soi afin de faire face aux défis de l’heure.







Citoyen malien