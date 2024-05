L’ancien président Alpha Oumar Konaré isolé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’ancien président Alpha Oumar Konaré isolé Publié le lundi 13 mai 2024 | L’Inter de Bamako

© Autre presse

Alpha Oumar Konaré

Président de la République du mali de 1992 à 2002 Tweet



Symbole fragile d’un système de démocratie malien mal parti sous Amadou Toumani Touré (ATT) à travers son discours à la Conférence nationale: «Que Dieu sauve le Mali». À la première législature (1992- 1997) l’Assemblée nationale comptait 116 députés répartis entre onze partis politiques. L’ADEMA- PASJ (parti au pouvoir) avait 76 députés dont plusieurs anciens secrétaires généraux de l’ancien parti unique (UDPM).

Pour ses 100 jours à la tête du Mali, le président Konaré avait invité Michel Rocard qui était son mentor et l’avocat de sa cause auprès du Parti socialiste français. Il aurait invité ce dernier parce qu’il est brillant et controversé comme lui-même, Alpha.