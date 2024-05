Direction générale de la météorologie du Mali : Echanges sur les conséquences du changement climatique et son impact sur la vie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Direction générale de la météorologie du Mali : Echanges sur les conséquences du changement climatique et son impact sur la vie Publié le lundi 13 mai 2024 | L'Alternance

Tweet

La salle de conférence de la direction générale de la météorologie a servi de cadre pour des échanges avec des hommes de médias sur la problématique du réchauffement climatique et surtout son impact sur la vie des citoyens. Dans son discours d’ouverture Mme la directrice a tiré la sonnette d’alarme sur le danger qui guette l’humanité en général et le Mali en particulier. Pour elle la température a dépassé cette année toutes les prévisions, et que de mémoire d’homme c’est la première fois que la période de canicule dépasse. La température a dépassé cette année la normale climatologie d’où son appel à une prise de conscience et surtout à plus de communication pour éviter une catastrophe climatique. Pour la directrice nous sommes dans l’année de tous les records thermiques. C’est pourquoi elle exhorte les hommes de médias et tous les citoyens d’être au fait des nouvelles et informations distillées par les services météorologiques tant sur le plus climatique que dans le domaine agricole. Nous devrons être au diapason de nos prévisionnistes pour éviter les erreurs a-t-elle martelé. Elle a expliqué les causes de la canicule qui serait provoqué par un vent chaud et sec mélangé à du sable et qui quitte le sahel et le Sahara, en d’autres termes l’on vit de la conjonction de plusieurs facteurs. La crise énergétique que vivent les maliens avec ses conséquences de groupes électrogènes est l’une des causes de l’élévation de la température à Bamako. Ces groupes électrogènes dégagent du gaz carbonique additionnel qui va se mettre à la limite de l’atmosphère s’ajoutant au gaz à effet de serre déjà présent donc renforçant le bouclier de réchauffement de la terre ce qui augmenterait davantage la température. Au regard de tous ces facteurs endogènes les services météo préconisent d’actionner les systèmes d’alerte précoce pour gérer les inondations, les canicules les vents violents. Aujourd’hui grâce à l’avancée technologique des prévisions de cinq jours, de six mois est possible. Elle exhorte les hommes de médias à être des relais pour informer, sensibiliser et même éduquer les citoyens sur les dangers du changement climatique et surtout d’observer les règles pour ne pas subir ses conséquences



Cheick Tidiane Traore, Stagiaire