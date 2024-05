Culture: la Côte d’Ivoire abrite la première édition du Festival des Arts et de la Culture d’Afrique de l’Ouest - abamako.com

Culture: la Côte d'Ivoire abrite la première édition du Festival des Arts et de la Culture d'Afrique de l'Ouest Publié le lundi 13 mai 2024

La première édition du Festival des Arts et de la Culture d'Afrique de l'Ouest (ECOFEST), à l'initiative des Commissions de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Francophonie a été lancée le samedi 11 mai 2024 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville.



Prévue se dérouler du 21 au 28 septembre 2024 en Côte d'Ivoire sous le thème : "La culture, catalyseur de la paix, de la diversité et de l'intégration économique et sociale en Afrique de l'Ouest", cette édition aux dires de M. Mamadou Serifo Jaquité, Commissaire en charge du Département du Développement Humain de l'UEMOA, permettra d'inaugurer une nouvelle ère dans la célébration de la diversité culturelle ouest-africaine. Mais aussi sera le lieu de réaffirmer le rôle de la culture en tant que moteur d'intégration, de cohésion sociale et de développement socio-économique.



Pour Mme Damtien L. Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, cette édition qui réunira donc les professionnels de l'art, de la culture, du cinéma et de la mode sera un véritable succès, marquant une nouvelle étape dans le rayonnement des cultures ouest-africaines dans cet espace commun de plus de 400 millions d'âmes pour plus de 600 communautés ethniques. Quant à Mme Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Coopération, représentant le Premier Ministre ivoirien, Ministre des Sports et du Cadre de Vie , président de la cérémonie, cette vision sous-régionale a le soutien du président de la République et des membres du gouvernement, en saluant le thème central. "Ce thème traduit donc l'engagement de toute une région autour de ce secteur lui-même dynamique et porteur d'espoir pour nos jeunes, au regard de sa capacité à créer des emplois et surtout à vivre dignement de la création artistique. Notre responsabilité aussi est de confirmer notre détermination à offrir aux générations futures une Afrique différente, une Afrique qui va puiser dans notre patrimoine, dans notre histoire, tout en regardant avec sérénité les lendemains.", a-t-elle dit.



Cyprien K.