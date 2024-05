Ousmane Chérif Madani Haïdara lors de la célébration de son 69eme anniversaire : « Nous ne sommes pas surpris » - abamako.com

Ousmane Chérif Madani Haïdara lors de la célébration de son 69eme anniversaire : « Nous ne sommes pas surpris » Publié le lundi 13 mai 2024 | Le Soir de Bamako

Le Guide spirituel des Ançars, Chérif Ousmane Madani Haïdara, non moins Président du Haut Conseil Islamique du Mali, a organisé une cérémonie de prêche le samedi 11 mai 2024, à l’occasion de son 69ème anniversaire sur le terrain de football de Korofina, en Commune 1 du District de Bamako.



Dans son prêche, le guide religieux a beaucoup insisté sur la crainte de Dieu, le vivre ensemble, la solidarité, le respect des parents, la droiture dans les foyers et surtout la paix entre les communautés. Il a surtout mis en garde les musulmans contre le mensonge et l’égoïsme. Parlant de l’importance du bienfait dans la religion musulmane, il a confié que les ‘‘Ançars’’ ont 20 hôpitaux en leur nom au Mali. Il a également affirmé que les membres de l’Ançardine ont déboursé 09 milliards de FCFA pour soutenir les démunis. Plus de 300 forages ont été mis à la disposition des pauvres.



Le guide spirituel des Ançars n’a pas manqué de revenir sur les attaques blasphématoires contre l’islam ces derniers jours. Pour lui, ces dérives ne datent pas d’aujourd’hui. « Ils ont transformé l’islam. Les méchants et les égoïstes ont jeté le Coran même s’ils l’ont mémorisé. Le Coran ne se limite pas seulement au papier. C’est un message. Depuis plus de 30 ans, nous sommes en train de lancer un appel contre les injures envers le coran, le prophète et Dieu », a-t-il déclaré, avant de poursuivre que : « Chaque vendredi dans mon sermon, j’appelle contre les attaques envers le prophète et sa famille ou le Coran. Je dis pour que vous le compreniez. Vous allez l’entendre un jour, mais ça ne vous empêchera de pratiquer votre religion parce que Haïdara vous a tout expliqué. On peut faire de son mieux, mais on ne peut pas lutter contre les injures envers Dieu (Allah), le Coran ou le prophète parce cela va au-delà de nos frontières. C’est quelque chose qui est international. Le Mali est impuissant face à ce problème », a confié le président du Haut Conseil Islamique.



Selon lui, il est mieux d’entendre ces dérives et attaques blasphématoires contre l’islam de loin que de les entendre chez soi



« Nous devons être compréhensif et faire tout pour que l’ennemi ne découvre pas nos faiblesses. S’il les découvre on aura plus la paix. Nous nous sommes préparés tout ça. Depuis plus de 30 ans, je prépare mes adeptes contre les actes blasphématoires contre l’islam. Nous ne sommes pas surpris. Je vous ai tout expliqué jusque dans les hadiths comme Boukhari et Muslim », a-t-il dit en prévenant que plusieurs faux hadiths ont été trafiqués par les juifs pour semer la zizanie dans la religion musulmane. Mais, lui en tant que guide religieux, a préparé ses adeptes contre ces mensonges qui tournent dans le monde.



« N’ayez pas peur. Ces paroles n’arrêteront pas l’islam. Les maîtres et les élèves ont parlé en vain. Maintenant, ils ont fait recours à des gens qui ne connaissent rien sur la religion. Ayez foi en Allah, le tout puissant », a-t-il insisté.



YOUSSOUF KONATE



Le Soir De Bamako