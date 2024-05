Le Mali donne son feu vert pour la construction d’une centrale solaire de 50 MWc - abamako.com

Energie renouvelable

Le parc photovoltaïque sera construit à Tiakadougou-Dialokoro, dans la région de Koulikoro, par l’entreprise émiratie🇦🇪 Amea Power. Il représente la première partie d’un projet de 100 MWc.

Cette initiative date de 2020, mais c’est seulement le 8 mai 2024 que le cabinet malien des ministres a validé le projet des amendements apportés à l’accord de construction



Selon les médias locaux, les modifications portent sur:

la durée de la convention

la mise en place d’une garantie partielle

la modification du prix du kWh

le mode de vente "Take or Pay" en "Take and Pay".

Pour l’heure, la date du début de la construction reste inconnue..