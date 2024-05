Le ministre Mossa Ag Attaher à propos du Dialogue inter-maliens : « L’union sacrée aujourd’hui autour du Mali est impérative et la diaspora a un rôle fondamental à jouer » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre Mossa Ag Attaher à propos du Dialogue inter-maliens : « L’union sacrée aujourd’hui autour du Mali est impérative et la diaspora a un rôle fondamental à jouer » Publié le mardi 14 mai 2024 | Le Républicain

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Tweet



En marge de la phase nationale du Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a reçu, le jeudi 9 mai 2024, à son département à Bamako, les délégués des Maliens établis à l’extérieur. Selon le ministre Mossa Ag Attaher, le Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale est l’occasion pour lui d’appeler l’ensemble des Maliens établis à l’Extérieur à l’unité et à la cohésion. « L’union sacrée aujourd’hui autour du Mali est impérative et la diaspora a un rôle fondamental à jouer », a-t-il dit.



Mossa Ag Attaher a rappelé que le Dialogue inter-maliens initié par le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État, vise à instaurer une paix durable entre tous les Maliens, à favoriser la stabilité, le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement harmonieux au Mali. Pour lui, il s’agit de mettre ensemble les Maliens sans tabou ni interférence extérieure et de discuter de toutes les grandes questions du pays. Il a fait savoir que ce processus de dialogue direct entre les Maliens se déroule dans une démarche participative qui rassemble l’ensemble des catégories socioprofessionnelles, acteurs politiques, organisations de la Société civile, légitimités traditionnelles, confessions religieuses et Maliens établis à l’extérieur dans leur diversité. Conscient de la place et du rôle prépondérant des Maliens de l’extérieur, dit-il, le Président de la transition a, dès la mise en place du Comité de Pilotage du dialogue, instruit l’implication et la participation de la diaspora en vue d’enrichir les réflexions sur les différentes thématiques retenues. « Cette participation de qualité de nos compatriotes de la diaspora dans leur diversité, au Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale, est l’expression de leur reconnaissance à l’endroit des autorités de la Transition pour la gouvernance en cours dans notre pays. Votre participation active à ces discussions témoigne de la dynamique initiée par les plus hautes autorités de la Transition envers la diaspora malienne. Nous sommes pleinement conscients de votre rôle dans le processus de développement national, dans la promotion de la paix, de la réconciliation et du vivre-ensemble. Je saisis cette occasion pour remercier le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Dr. Choguel Kokalla MAIGA, Premier ministre, Chef du Gouvernement, et le Comité de Pilotage du Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale pour l’attention portée à nos compatriotes de la diaspora dans ce processus. Le Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale est également l’occasion pour moi d’appeler l’ensemble des Maliens établis à l’Extérieur à l’unité et à la cohésion. L’union sacrée aujourd’hui autour du Mali est impérative et la diaspora a un rôle fondamental à jouer », a conclu le ministre.



A.Sogodogo