Séance plénière du Conseil National de Transition (CNT)

Bamako, le 20 février 2023. Le Conseil National de Transition (CNT) a tenu une séance plénière de sa session extraordinaire de février 2023; plénière au cours de laquelle 6 projets de loi défendus par le ministre de l`Administration territoriale et de de la Décentralisation, ont été adoptés.





Il n’est un secret pour personne que la loi organique portant avantages des membres du CNT est sur le point de devenir un acquis définitif. Après la prise en compte des réserves et remarques des juges constitutionnels, elle leur est retournée pour validation avec toute la panoplie d’indemnités et primes accordées aux législateurs. Ils ne sont pas tous preneurs de tout, cependant, à en croire nos confidences. C’est le cas des salaires parlementaires que les membres salariés du CNT convoitent facultativement. Et pour cause : selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, les fonctionnaires membres du CNT choisissent ou renoncent au traitement mensuel accordé par l’organe législatif en fonction notamment de ce qu’ils gagnent à leurs structures d’origine. La plupart d’entre eux, dit-on, écrivent à leurs administrations respectives pour signaler leur préférence et solliciter le maintien ou non de leur bulletin de paie dans les systèmes. Il va sans dire que le double émargement n’est pas admis.