Ce qu’on sait des émissaires d’EDM à Abidjan - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ce qu’on sait des émissaires d’EDM à Abidjan Publié le mardi 14 mai 2024 | Le témoin

© Autre presse par DR

Fourniture d`électricité : la Société Énergie du Mali-SA (EDM-SA) annonce des perturbations à Bamako, les raisons

Tweet





La polémique enflait il y a une semaine encore sur l’envoi d’une délégation d’Edm SA en côte d’Ivoire pour négocier une ré-connexion du Mali au réseau électrique ivoirien. Quoi de plus logique avec l’acquisition, dans la foulée, de dizaine de milliards auprès des institutions financières internationales pour la gestion de la question énergétique qui pourrait intégrer l’apurement des dettes de la société. il paraissait donc plausible, aux yeux de nombreux observateurs, que des émissaires aient séjourné dans la capitale ivoirienne à cette fin. Sauf que le directoire d’EDM n’a pas mis du temps à s’inscrire en faux contre l’information propagée sur les réseaux sociaux par un confrère en exil. Malick Konaté, il s’agit de lui, persiste et signe à son tour sur la présence d’émissaires qu’EDM dément sans que la tonalité de son communiqué écarte totalement l’éventualité d’une prise de langue entre avec la CIE de Côte d’Ivoire. Recoupements faits, nos sources affirment qu’il était réellement question de l’envoi d’émissaires pour rétablir un manque à gagner énergétique qui ne demande peut-être qu’un engagement de la partie malienne à échelonner les créances du fournisseur. Selon les mêmes sources, la délégation devait être composée de personnes ressources choisies parmi d’anciens cadres d’EDM dont l’ancien DG Tidjani Guindo ou encore un autre célèbre employé répondant au nom de Mamadou Yaya Traoré. Sauf que la démarche, selon nos sources, était suspendue à l’accord de la tutelle qui n’était point acquises à l’option, sans doute à cause de la réticence des plus hautes autorités à renouer avec leurs homologues ivoiriens.