Le ministre de l'Elevage et de la Pêche au Brésil : La belle moisson de Youba Ba

Le ministre de l'Elevage et de la Pêche au Brésil : La belle moisson de Youba Ba Publié le mardi 14 mai 2024 | Le challenger

A la tête d’une forte délégation, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba a effectué, du 27 avril au 5 mai 2024, une visite de travail au Brésil. Au menu : la redynamisation des accords de coopération tripartite signés en 2022 entre le Gouvernement du Mali, l’Agence brésilienne de Coopération (Abc) et l’Université Fédérale de Lavras (Ufla) afin d’augmenter le potentiel de production de viande bovine et la pisciculture au Mali. La délégation ministérielle également assisté à l’ouverture du Salon professionnel de technologies agricole (Agrishow).



Le mardi 29 avril 2024, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba, a assisté à l’ouverture du Salon professionnel de technologies agricole (Agrishow) du Brésil. Considéré comme un pays d’élevage par excellence, le Brésil possède des technologies très avancées dans le domaine. La délégation malienne était présente pour s’inspirer de l’expérience brésilienne, mais aussi renforcer les partenariats existants.



Ainsi est prévue l’acquisition par la partie malienne de 100.000 doses et la mise à disposition de 50.000 alevins/géniteurs de la souche (Gift) seront mises à la disposition du Mali pour booster la production de tilapia dans la zone d’intervention de pisciculture. Le ministre Ba a manifesté un vif intérêt pour la race Girorlando, très convoitée à travers le monde en matière d’insémination artificielle.



Entretien avec les responsables de l’Agence Brésilienne de Coopération



Le 2 mai 2024, le ministre de l’Elevage et de la Pêche et sa délégation ont eu un entretien avec les responsables de l’Agence Brésilienne de Coopération. Cette Agence, faut-il le rappeler, a pour vocation d’appuyer les projets et les actions de coopération internationale.



Fidèle à sa mission, l’Abc a signé le 28 mars 2022, avec le Gouvernement du Mali, des projets de coopération relatifs à la mise en œuvre du projet “augmentation du potentiel de production de la viande bovine” et du projet “augmentation du potentiel de la pisciculture”. Dans cette dynamique, certaines activités prévues n’ont pas atteint un niveau d’exécution satisfaisant lors de la dernière évaluation interne, a souligné le Chef du département en charge de l’Elevage et de la Pêche du Mali.



Toujours selon les explications du ministre Youba Ba, s’agissant de la mise en œuvre des activités d’appuis techniques et de formations qui constituent la base des accords de coopération, il a été enregistré au Mali l’arrivée de plusieurs missions conjointes de l’Abc et de l’Université Fédérale Lavras, qui ont assuré la formation des agents du laboratoire central vétérinaire.



Abondant dans le même sens, le Coordinateur de la coopération avec l’Afrique, l’Asie et l’Océanie de l’Abc, M. Nelci Caixeta se dit prêt à envoyer d’autres experts au Mali, dès le mois d’août prochain. Il a fait montre de sa disponibilité à valider d’autres projets bilatéraux avec notre pays.



En somme, la rencontre avec les responsables de l’Abc s’est soldée par la relance très prochaine des activités des projets d’élevage et de pêche. D’un commun accord, il a été décidé de l’exécution comme prévu de tous les projets et de programmer la prise en charge de l’ensemble des activités.



Aussi, l’Agence Brésilienne de Coopération se dit disposée pour une extension des projets.



Le ministre Ba au parc des vaches laitières brésiliennes



Le parc animalier du Salon international professionnel de technologies agricole a reçu un visiteur de taille en la personne du ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba, attiré par la performance des vaches laitières pouvant produire 50 à 100 litres de lait par jour.



Ici au Mali, le département en charge de l’Elevage et de la Pêche ambitionne de plus en plus d’aller vers l’élevage sédentaire à travers l’insémination artificielle et ce pour une meilleure productivité aussi bien en viande qu’en lait. Les résultats des premières expériences de cette technique sont satisfaisants. Nous avons aujourd’hui au Mali, plus précisément à Koutiala, des vaches qui produisent 24 litres de lait par jour.



La Cellule de Communication du Mep



NB : le titre et le chapeau sont de la rédaction