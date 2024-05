Afric’Actu : Éviter le piège de la guerre fratricide…. - abamako.com

Afric'Actu : Éviter le piège de la guerre fratricide…. Publié le mardi 14 mai 2024 | Le challenger

Décidément, les médias de propagande français ne se lassent pas. Ils sont constamment à l’œuvre pour davantage mettre de l’huile sur le feu entre le Mali et la Mauritanie. Ainsi Rfi titrait le 24 avril 2024 : «Des soldats de l’armée malienne et des mercenaires russes du groupe Wagner sont entrés, dimanche 7 avril, sur le territoire mauritanien». Quant au journal Le Monde, il écrivait le même jour : «Des exactions répétées de l’armée malienne et les mercenaires russes de Wagner sur des citoyens mauritaniens ont généré un climat délétère entre Nouakchott et Bamako». Pendant que le magazine Jeune Afrique s’interrogeait, le 29 avril : «Entre le président de la transition malienne et le chef d’État mauritanien, les tensions n’ont jamais été aussi fortes. Peuvent-ils éviter que la situation ne s’envenime davantage ?».



Visiblement, ces medias poussent le Mali et la Mauritanie à se faire la guerre. Mais une guerre fratricide entre les deux voisins qui partagent une frontière longue de plus de 2000 kms n’est certainement profitable à aucun. Elle ne peut que profiter aux pyromanes occidentaux, notamment la France et les Usa, chassés du Mali, Burkina et du Niger. Les Chancelleries et les Etats-majors militaires de l’occident explorent toutes les possibilités, afin de revenir dans ces Etats désormais regroupés sous la dénomination de l’Aes.



Une guerre entre le Mali et la Mauritanie serait donc une aubaine pour mener à bien leur stratégie. C’est pourquoi de Hauts responsables militaires américains et français ont récemment fait le déplacement à Nouakchott. La Mauritanie vient de terminer une manœuvre aéroterrestre le long de ses frontières avec le Mali. Officiellement, pour contrer toutes incursions militaires provenant de son voisin. A l’issue de cette simulation de guerre, les Hauts dignitaires de l’armée mauritanienne se disent prêts à affronter toute agression militaire venant de l’extérieur.



Il est indéniable que ces derniers moments, les relations entre le Mali et la Mauritanie ne sont pas au beau fixe. Si naguère, les Forces armées mauritaniennes se permettaient des opérations militaires en territoire malien pour pourchasser les mouvements terroristes, les FaMaS ont décidé d’en faire de même pour sécuriser leurs frontières. Mais le hic est que la France, à l’aide de ses medias de propagande, livre une guerre à outrance aux autorités maliennes. En diffusant des accusations mensongères afin de diaboliser le mode opératoire des Famas pour susciter la haine chez les populations mauritanienne et malienne. Mais aussi et surtout pousser la Mauritanie à attaquer le Mali et à lui prêter son concours.



Mais une guerre fratricide est évitable entre les deux voisins qui ont vécu en harmonie depuis des siècles voire des millénaires. Il faut se réjouir que la voix de la sagesse ait été entendue par Bamako et Nouakchott. Les autorités maliennes et mauritaniennes ont multiplié les rencontres ces temps-ci. Puisse ce chassé-croisé diplomatique aplanir les divergences entre les deux pays voisins et frères qui ont tout à gagner dans le respect réciproque !



Gaoussou Madani Traoré