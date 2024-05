Transition du Mali : Dites désormais les 6 Colonels - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition du Mali : Dites désormais les 6 Colonels Publié le mardi 14 mai 2024 | Le témoin

© aBamako.com par AS

Réunion hebdomadaire entre le Gouvernement et les acteurs de l`assainissement

Bamako, le 14 décembre 2022. Le ministre de l`administration territoriale et de la décentralisation a présidé dans la salle de conférence de son département, la réunion hebdomadaire entre le Gouvernement et les acteurs de l`assainissement; réunion consacrée à la problématique de l`assainissement du district de Bamako. Tweet

Les rois de Kati se voient gratifiés par le Dialogue par un grade supérieur avec un bénéficiaire supplémentaire : Colonel Abdoulaye Maiga.



À l’image du CNT, qui a vu son effectif à la hausse, le directoire suprême de la Transition connaît ainsi un nouveau baron. Il s’agit du vice-Premier ministre non moins unique ministre d’État du gouvernement actuel. Colonel Abdoulaye Maiga, puisque c’est de lui il s’agit, est inscrit dans la liste des sauveurs et refondateurs du Mali Kura.



Désormais, il faudra donc dire les 6 Colonels au lieu des 5 qui ont toujours animé les esprits. Mis sous les projecteurs lors de la première convalescence du PM choguel Maiga, il aura fait sensation avec un certain discours de mise au point aux Nations Unies. Une montée en puissance du porte-parole du gouvernement qui reste ancré dans les esprits de la Transition du CNSP. Le ” Moussa Sinko” de cette période transitoire et ses 5 acolytes sont pressentis pour avoir le grade de général. Une reconnaissante de fait du peuple qui semble se retrouver dans les objectifs de la souveraineté nationale retrouvée.



La fin du Dialogue inter-Maliens a donné le feu vert, place aux décrets portant prolongation de la transition et grades des FAMa. En voyant les grades des palais de Conakry et N’Djamena, pourquoi pas ?







I. Keita