Brèves et confidences du Sphinx : Le colonel Abdoulaye Maïga invité à justifier 450 millions Publié le mardi 14 mai 2024 | Le Sphinx

Les autorités de la Transition ont-elles enfin décidé de balayer devant leur propre porte? C'est tout comme si l'on en croit nos radars. Elles viennent de demander au. colonel Abdoulaye Maïga de justifier les 450 millions qu'il aurait déboursés pour offrir sa nouvelle résidence sise à Magnambougou Faso Kanu non loin de l'hôtel Baobab.



Selon nos radars, depuis ce coup de semonce, l'homme à la parole orthogonale aurait perdu son latin et aurait beaucoup maigri.



Toujours selon nos radars, le colonel Maïga aurait dans un premier temps voulu acheter à son propriétaire la résidence dont il était locataire. C'est devant le refus poli mais ferme de celui-ci qui est un homme riche qui ne porte pas les autorités actuelles dans son cœur qu'il a décidé d'acquérir sa résidence actuelle. Hum! Mieux vaut être propriétaire que locataire mais pas à n'importe quel prix. <<<< Le Sphinx >> espère que son cas ne sera pas isolé. Tous ceux qui se sont bougrement enrichis depuis le coup d'Etat <<< téléphoné » du 20 août 2020 doivent rendre gorge aussi. Notamment cet autre colonel qui n'hésite plus à porter en public des chaussures Louis Vuitton qui coûtent 1,6 millions de FCFA. Autres temps autre mœurs.



