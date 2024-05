Énigme du Sphinx - abamako.com

Monument de la Paix (Bamako)

Mais qui est donc ce colonel qui vient d'acquérir un terrain de plusieurs hectares à Farabana à la modique » somme de 300 millions de FCFA.



Dans un premier temps, notre colonel a voulu mettre le nom de son père sur les documents fonciers avant de se raviser et de choisir comme prête-nom celui d'un Malien de l'Extérieur résidant plus précisément en Angola. Le hic est que lors de la transaction, notre colonel a voulu payer via un des ses proches, les 300 millions en espèces sonnantes et trébuchantes. Ce qui n'était pas du tout du goût du vendeur qui exigeait une certaine traçabilité.



Selon nos radars qui gravitent autour de la banque, les 300 millions furent déposés via le même intermédiaire, dans un compte au grand dam de notre colonel.

Un seul indice: notre colonel n'hésite pas à retirer à ceux qui lui désobéissent les cadeaux qu'il leur a offerts?



Un 4X4 de plus de 100 briques à celui qui trouvera le premier la bonne réponse.

A vos méninges, chers lecteurs



Sphinx