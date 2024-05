© aBamako.com par AS

Justice: le président de la Transition a présidé la cérémonie de rentrée des Cours et Tribunaux 2021-2022

Bamako, le 18 novembre 2021. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a présidé la cérémonie de la rentrée des Cours et Tribunaux à la Cour suprême de Bamako