News Politique Article Politique Arrêt des activités des établissements privés de santé en situation irrégulière dans les régions et sites d’orpaillage : Le réveil des autorités sanitaires contre un fléau qui fait des ravages Publié le mardi 14 mai 2024 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

Pour mettre fin au désordre qui règne dans le secteur de la santé, et suivant la mise en œuvre des recommandations de la réunion de cabinet tenue le lundi 06 mai 2024, relative aux activités des établissements privés de santé au Mali et particulièrement dans les sites d’orpaillage, le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique, à travers une correspondance, a invité les Directeurs Régionaux de la Santé à mettre fin aux activités des établissement privés de Santé en situation irrégulière dans les régions, et (…)



Alpha C. SOW – NOUVEL HORIZON