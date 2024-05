Me Cheick Oumar Konaré à propos de la candidature du colonel Assimi Goita : « Le dialogue a traité quelque chose qui n’était pas parmi les sujets à traiter » « Ne comptez pas sur les lois pour empêcher les gouvernants d’atteindre leurs objectifs » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Me Cheick Oumar Konaré à propos de la candidature du colonel Assimi Goita : « Le dialogue a traité quelque chose qui n’était pas parmi les sujets à traiter » « Ne comptez pas sur les lois pour empêcher les gouvernants d’atteindre leurs objectifs » Publié le mardi 14 mai 2024 | Nouvel Horizon

Tweet



La phase nationale du dialogue direct inter maliens pour la paix et la réconciliation s’est clos le vendredi 10 Mai dernier avec une batterie de recommandations et des résolutions. Parmi cette centaine de recommandations, certaines monopolisent les débats au regard de leur poids et leur impact sur la poursuite de la transition. On note notamment la candidature sollicitée du président de la transition, le (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MARDI 14 MAI 2024



Awa Chouaidou TRAORE – NOUVEL HORIZON