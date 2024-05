Classement économique 2024 des 14 pays de la zone CFA: Malgré l’existence de la même crise qu’au Mali, le Burkina dépassera le Mali en se classant 4e économie de la zone - abamako.com

Classement économique 2024 des 14 pays de la zone CFA: Malgré l'existence de la même crise qu'au Mali, le Burkina dépassera le Mali en se classant 4e économie de la zone
Publié le mercredi 15 mai 2024 | Nouveau Reveil

Comparaison n'est pas raison, mais souvent il est utile de mesurer le parcours de celui avec qui l'on a de nombreux points communs pour pouvoir s'auto-évaluer. Le Mali et le Burkina, a-t-on coutume de dire constituent pratiquement un même espace avec les mêmes réalités socio-économiques. Pourtant, le voisin a pu travailler dur, ce qui fait qu'il va, en 2024, surclasser le Mali en termes de progrès économiques.



Le Mali et le Burkina partagent beaucoup de choses ensemble. D'abord, ils vivent la même crise sécuritaire et sont tous des pays sahéliens et continentaux. Ensuite, ils sont tous dirigés par des militaires depuis des années, le Mali devançant son voisin en termes d'années. Et puis, ils sont tous membres fondateurs de l'Alliance des Etas du Sahel (AES) après avoir quitté la CEDEAO en compagnie du Niger. Avec le Niger, ils pèseront 62,3 milliards $ de PIB cumulé avec en tête le Burkina Faso qui supplantera son voisin malien, selon une publication en date du 22 avril du média en ligne "Agence ecofin" qui cite une publication du mois d'avril 2024 du Fonds monétaire international (FMI) dénommée "Perspectives économiques régionales".



D’après les données de l’institution, l’économie burkinabé estimée à 20,3 milliards $ (à prix courants) en 2023, atteindra les 21,9 milliards $ cette année. Devancée respectivement par les économies de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Sénégal, le pays des hommes intègres sera suivi du Mali. Ce dernier, qui occupait la quatrième place de la zone CFA avec un PIB de 20,6 milliards $, retombera donc à la cinquième place, malgré une augmentation de son économie à 21,6 milliards $.



Pays principalement connus pour leurs ressources minières, le Mali et le Burkina Faso ont connu ces dernières années des changements politiques majeurs qui continuent d’impacter leurs économies. Après avoir annoncé leur retrait de l’espace d’échange économique commun que représente la CEDEAO, les deux pays semblent désormais préparés à sortir du franc CFA qu’ils considèrent comme une monnaie coloniale. Une décision dont l’impact sur leur PIB n’est toujours pas évalué, d’autant plus que les détails de la nouvelle monnaie qui devrait être commune avec le Niger n’ont toujours pas été révélés.

La Côte d'Ivoire maintiendra sa place de leader dans la zone



Dans la zone CFA, la Côte d’Ivoire continuera de tenir le leadership des principales économies. Elle affichera un produit intérieur brut (PIB) de 86,9 milliards $ cette année. Bénéficiant d’une croissance économique soutenue, et qui sera alimentée par les projets pétro-gaziers en cours d’exploitation, l’économie du pays des éléphants franchira pour la première fois le cap des 100 milliards $ en 2026, pour atteindre 109 milliards $ en 2027. Le pays d'Alassane Dramane Ouattara sera suivi du Cameroun (53,20 milliards de dollars), du Sénégal (35,45 milliards). Le Mali se classera derrière le Burkina avec 21,66 milliards. Le Mali sera suivi du Bénin (21,37 milliards), du Niger (18,81 milliards), du Tchad (18,69 milliards). Les 10ème, 11ème, 12ème et 13ème places seront respectivement occupées par la République du Congo (15,50 milliards), la Guinée Equatoriale (10,70 milliards), le Togo (9,83 milliards) et la Centrafrique (2,81 milliards). La Guinée Bissau fermera la marche en se classant 14ème avec comme PIB 2,15 milliards.



Dans la même veine, il est important de noter aussi que le Mali fait partie des pays de la zone CFA dont le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est le plus bas avec 40 000 F CFA. Avec ce montant, il occupe la 11ème place sur 14 pays. Il devance la Centrafrique (36 000 F CFA) et le Niger (30 047 F CFA). Le Burkina, avec un SMIG de 45 000 F CFA, devance le Mali. Les 3èmes premières places sont occupées respectivement par le Gabon (150 000 F CFA), la Guinée équatoriale (125 000 F CFA) et le Congo (90 000 F CFA). Quant à la Côte d'Ivoire, elle occupe la 4ème place avec 75 000 F CFA. Elle est suivie du Sénégal (64 223 F CFA), du Cameroun (60 000 F CFA), du Tchad (60 000 F CFA), du Bénin et du Togo (52 000 F CFA).



Mariam Konaré

Source : Le Nouveau Réveil