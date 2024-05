Nioro Du Sahel: le 42ème régiment d’éclairage et d’investigation déloge les djihadistes de la forêt classée de Baoulé - abamako.com

Nioro Du Sahel: le 42ème régiment d'éclairage et d'investigation déloge les djihadistes de la forêt classée de Baoulé Publié le mercredi 15 mai 2024 | L'enquêteur

Dans le cadre de leur mission de sécurisation des axes routiers en vue d’assurer les flux logistiques des différentes capitales régionales à savoir l’axe Nioro du Sahel jusqu’à Bamako et celui de Kayes à Bamako, les Famas du camp El Hadj Oumar Tall de Nioro autrement dit le 42ème régiment d’éclairage et d’investigation, à l’aide des engins blindé et une logistique de dernière génération ont investi les parties névralgiques de la région ou se cachaient les djihadistes qui, dans leur débandade en provenance du nord du Pays avaient élu domicile dans cette partie du pays s’identifiant ainsi aux populations de ladite localité à travers leurs accoutrements.



Cependant, avec l’aide des renseignements obtenus de part et d’autres, les Famas avec dextérité ont réussi à les déloger en détruisant leurs sanctuaires, en procédant à des arrestations, en saisissant leurs matériels roulants et les armes de guerre abandonnés dans leur fuite du sauve qui peut pour des destinations inconnues pour les plus chanceux, les moins chanceux ont été détruits par les hommes du col. Sadio Camara. D’aucuns disent que les rescapés ont pris la direction de la frontière Mauritanienne.



Selon M. Konté un chauffeur d’un véhicule de transport en commun assurant la ligne Diéma -Bamako, cette réaction des Famas face à ceux-là qu’il a qualifié d’ennemis de la paix, est un ouf de soulagement pour leur zone notamment les Villages de Sébabougou , Dioumara, Dianguirde et Kouroudjengué pour ne citer que ceux-là. Idem du côté de Sandaré et de Gavinané en passant par les Villages de Birou , Fardala , Diamera bref…ou les populations ne savaient plus à quel saint se vouer avant d’être délivrées.



« Sous la menace de leurs armes, ils nous ont arraché nos bétails sous prétexte que c’est l’aumône » affirme A. Diallo avant d’ajouter «Pour lui, ce n’est pas à eux de lui dicter ce devoir religieux auquel je me suis toujours acquitté conformément à la religion musulmane ».



La sérénité est revenue dans cette région ou l’on a noté dans un passé récent plusieurs attaques à mains armées et les forces de défense et de sécurité patrouillent en permanence pour que la quiétude soit de mise dans cette partie du pays.



Malick Gaye