Journée Mondiale de la Liberté de la Presse : l'Ethique et la Déontologie pour une Presse plus Professionnelle Publié le mercredi 15 mai 2024 | L'enquêteur

A l’instar de la communauté internationale, le Mali a célébré la 31ème édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le vendredi 3 mai 2024 à la maison de la presse. Celle ci s’inscrit dans le cadre la Semaine Nationale de la Liberté de la Presse (SENLIP), placée sous le thème “Rôle et place de la presse dans la construction de la concorde”.



Cérémonie à laquelle ont pris part le Président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté ainsi que de nombreux organes de presse a été présidée par le Chef de Cabinet du Ministre de la Communication, de L’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Mohamed Ag Albachar. La cérémonie de lancement de la SENLIP a été couplée à la remise de trophées et d’attestations de “Dubai Expo d’Afrique 2023”.



En Décembre 1993, le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations unies, suivant la recommandation adoptée lors de la 26ème session de la Conférence générale de l’Unesco en 1991.



Selon l’UNESCO, le 3 mai sert à rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l’éthique professionnelle.



Cette 31ème édition a été consacrée à l’importance du journalisme et de la liberté d’expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle.



Ainsi, le thème retenu au niveau mondial est : “La presse au service de la planète : crise environnementale et urgence du journalisme”. Un thème qui rappelle l’importance et la nécessité, pour les médias, de s’engager dans la préservation de l’environnement.



Ce thème rappelle l’importance et la nécessité pour les médias de s’engager dans la préservation de l’environnement. En effet, le monde connait une situation d’urgence environnementale qui menace l’existence des générations actuelles et des générations futures. C’est pourquoi les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter d’informer le monde sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie.



Les professionnels du monde médiatique profitent de l’occasion pour aborder les perspectives et défis aux quels ils font face dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la Presse. C’est également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la Presse et à l’éthique professionnelle.



Le Mali n’en restant pas moins, n’a pas manqué l’occasion pour rendre hommage aux professionnels des médias qui sont portés disparus, intimidés ou qui ont abandonné leurs domiciles à travers le Président de la Maison de la Presse, M. Bandiougou Danté, qui a indiqué que l’environnement des médias, est en désordre à cause du nombre indéterminé de médias sur les réseaux sociaux dont certains acteurs se font appeler “journalistes” qui touchent à tout en violation des règles d’éthique et de déontologie. Néanmoins, M. Danté a encouragé les journalistes à faire face aux obligations quotidiennes.



Le représentant du ministre de la Communication, Mohamed Ag Albachar, a également encouragé les hommes de média à continuer leur contribution à la gestion de la situation que traverse le pays. Pris au mot, “la presse constitue un des maillons importants pour le Mali.”



“Aujourd’hui plus que jamais, la presse demeure le moyen le plus puissant pour œuvrer à apaiser, à réconforter nos populations, pour contrer l’extrémisme violent et les conflits de toute nature”, poursuivit- il. Ajoutant que la presse est une force indispensable pour la démocratie et la transparence. D’autant plus qu’elle représente la voix de la société. Malgré les défis qui se dressent dans le secteur, il s’estime convaincu qu’il est possible de construire un avenir où la liberté d’expression prospère.



La Semaine Nationale de la Liberté de la Presse a été célébrée jusqu’au 9 mai 2024, à travers les conférences, des table-rondes, des panels ainsi qu’un forum sur le thème mondial.



Mariam KONE