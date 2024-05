Entre nous: Tout ça pour ça ? - abamako.com

Entre nous: Tout ça pour ça ? Publié le mercredi 15 mai 2024 | Le Sphinx

Les observateurs avertis de la politique malienne sont tous unanimes : le dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale (sic) initié pour trouver une alternative crédible et consensuelle à l’Accord d’Alger mis au rébus par les autorités de la Transition, a accouché d’une souris. Il a été même galvaudé si l’on s’en tient aux recommandations et résolutions faites au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta qui n’ont rien à voir avec les thématique du jour . . .



