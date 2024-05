Rebranding de la BICIM et d’Atlantique assurances Mali : C’est désormais le Groupe AFG - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Rebranding de la BICIM et d’Atlantique assurances Mali : C’est désormais le Groupe AFG Publié le mercredi 15 mai 2024 | Mali Tribune

© aBamako.com par DR

Cérémonie de Rebranding de la BICIM et Atlantique Assurances Mali

Bamako, le 09 mai 2024 la BICIM et Atlantique Assurances Mali ont procédé à érémonie de Rebranding au Radisson Collection Tweet

La BCIM et Atlantique Assurances Mali, ont procédé à une cérémonie de rebranding le jeudi dernier.



A cette occasion, Madame Cissé Adam Ba, directrice générale, d’Atlantique Assurances Mali, a dit qu’Atlantique Assurances Mali est une entreprise jeune, créée en 2017 avec déjà des fonds propres de 5,6 milliards de francs CFA, largement supérieur au minimum règlementaire fixé à 2,4 Milliards.



« Au fil des années, notre bonne dynamique de croissance s’est poursuivie sur nos principales lignes de métier, les assurances dommages, avec un portefeuille de près de 12 000 clients et plus de 61 000 sinistres réglés », a -t-elle assuré.



Niamé Traoré, président du conseil d’administration d’AFG-Bank Mali et AFG Assurances Mali ajoutera, qu’Atlantic Financial Group, AFG, holding financière d’Atlantic Group a marqué l’histoire de la finance au Mali, à partir de mars 2006 par le lancement réussi des activités de la Banque Atlantique Mali (cédée récemment à d’autres acteurs) et le rachat depuis décembre 2020 de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali (BICIM). Avant cela, en janvier 2017, elle a réalisé avec succès son entrée sur le marché des assurances, à travers sa filiale Atlantique Assurances Mali qui, grâce à sa capacité d’innovation en matière de produits et de réactivité dans la gestion des sinistres, a impulsé une nouvelle dynamique au secteur.



« Nous sommes fiers du parcours réalisé par la BICIM et Atlantique Assurances Mali au cours de ces dernières années, et aujourd’hui, tournés vers l’avenir, nous sommes résolument engagés à poursuivre ces efforts afin de réaliser de nouvelles ambitions ».



Après des opérations de croissance organique et externe, AFG Group est aujourd’hui actif à travers six filiales bancaires et cinq filiales d’assurance. En effet, AFG Group a acquis en 2020 les filiales de BNP Paribas au Mali (BICIM), au Gabon (BICIG) et aux Comores (BIC Comores), puis en 2022 il a obtenu les agréments pour l’ouverture de deux nouvelles banques à Madagascar et en Côte d’Ivoire. Quant au pôle assurance, il se développe au Bénin, au Cameroun, aux Comores et au Mali. Cet ensemble affiche un total bilan d’environ



3 000 milliards de Fcfa à ce jour.



A Y.