Jeux Olympiques : Le dernier qualifié !

Le tableau des qualifiés pour le tournoi masculin de football des Jeux olympiques Paris 2024 s’affiche complet. Le dernier ticket qualificatif a été décroché par le 4e représentant africain. Il s’agit de la Guinée qui a disposé de l’Indonésie (1-0) lors des barrages joués le jeudi 9 mai à Clairefontaine en France, pays hôte de ces J.O.



On connaît désormais les 16 équipes qualifiées pour Paris 2024. Il s’agit de : Argentine, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France (pays hôte), Irak, Israël, Japon, Mali, Maroc, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Paraguay, République dominicaine, Ukraine. Conformément au format du tournoi, les 16 équipes ont été réparties entre quatre groupes de quatre. Les deux premières équipes se qualifient pour les quarts de finale.



Sur les 16 pays participants figurent quatre équipes africaines à savoir le Maroc, l’Egypte, le Mali et la Guinée. Si les trois premiers cités ont décroché leur ticket directement lors de la précédente Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans en terminant sur le podium, la Guinée qui a terminé au pied du podium de la Can U23 a dû passer par les barrages intercontinentaux joués contre l’Indonésie qui a également fini 4e de la Coupe d’Asie U-23 de l’AFC.



“Le Sily national a pris l’avantage à la demi-heure de jeu quand, sur une contre-attaque fulgurante, l’Indonésien Witan Sulaeman a fait tomber Algassime Bah dans la surface. Ilaix Moriba, l’ancien joueur du FC Barcelone, s’est alors chargé de transformer le penalty, sans savoir encore qu’il s’agissait de celui de la qualification. L’équipe classée 76e mondiale a tenu son rang face aux 134es mondiaux en dominant les débats sous le soleil du Centre national du football français. Bah a même eu l’opportunité de doubler la marque après qu’un deuxième penalty a été accordé par l’arbitre français François Letexier, mais le joueur de l’Olympiacos a vu sa frappe des onze mètres rebondir sur le poteau d’Ernando Ari, à moins d’un quart d’heure de la fin. Contestant le penalty, le sélectionneur indonésien Shin Tae-yong a par ailleurs été exclu. L’Indonésie n’a toutefois pas su profiter de la fébrilité des Guinéens et le score n’a plus évolué”, a ainsi résumé la Fifa la rencontre.



Depuis 56 ans, la Guinée disputera ses 2es Jeux olympiques dans l’épreuve du football masculin. “La Guinée verra donc les Jeux olympiques. A Paris 2024, la sélection africaine affrontera la France, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande dans le Groupe A, à Nice et Saint-Etienne. Elle disputera le Tournoi Olympique masculin pour la deuxième fois de son histoire : à Mexico 1968, les Africains avaient obtenu un succès face à la Colombie (3-2) mais avaient arrêté leur aventure en phase de groupes (où ils étaient déjà tombés dans le groupe de la France)”, a rappelé l’instance suprême du football mondial.



De son côté, la sélection nationale de football du Mali jouera également les Jeux olympiques pour la 2e fois 20 ans après.



Troisième de la précédente Coupe d’Afrique des nations U-23, le Mali signe son retour sur les sites des JO après Athènes 2004 où il avait atteint les quarts de finale perdu face à l’Italie 1-0. C’était la génération de Mohamed Lamine Sissoko, Cheick Oumar Bathily, entre autres.



Alassane Cissouma