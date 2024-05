Ligue des champions : Real-Dortmund : une finale alléchante - abamako.com

Ligue des champions : Real-Dortmund : une finale alléchante Publié le mercredi 15 mai 2024

Décrite comme étant la compétition interclubs la plus prestigieuse, la Ligue des champions nous réserve également une affiche alléchante entre le recordman du tournoi et un autre ancien vainqueur du trophée.



En éliminant le Bayern Munich en demi-finale, le Real Madrid a atteint sa 18e finale de C1, soit sept de plus que toute autre équipe (le Bayern et le Milan en ont atteint 11 chacun), a indiqué l’Uefa. Sur 17 finales déjà disputées, le club espagnol a remporté le trophée à 14 reprises. Soit le record de la compétition.



De son côté, le Borussia Dortmund qui a perdu (2-1) la finale de 2012 dans un duel 100 % allemand avec le Bayern a remporté une seule fois le trophée. C’était lors de la saison 1996-1997. Pour décrocher le ticket d’une nouvelle finale, le club allemand a écarté le Paris Saint-Germain en demi-finale cette année après avoir éliminé le PSV en 8es de finale et Atlético de Madrid en quarts de finale.



Sur le même chemin, le Réal Madrid s’est frayé le chemin de la finale en battant successivement Red Bull Leipzig et Manchester City en 8es et quarts de finale. Le Borussia Dortmund et le Real Madrid se retrouvent au stade de Wembley le samedi 1er juin pour le trophée de la finale.



Ligue Europa Conférence de l’Uefa



Créée juste en 2018, la Ligue Europa Conférence de l’Uefa est une nouvelle compétition de l’instance européenne de football. Elle met en compétition les clubs n’ayant pas pu se qualifier ni pour la Ligue des Champions ni pour l’Europa League en raison de leur classement dans leur championnat respectif.



Depuis sa création, la compétition fait des merveilles et le vainqueur du trophée est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa de la saison suivante. Pour la finale de cette saison, l’affiche est une opposition entre Olympiacos et Fiorentina. En demi-finale, les Grecs ont éliminé les Anglais d’Aston Villa tandis que les Italiens de Fiorentina ont écarté de leur chemin les Belges du Club de Bruges. Hasard du calendrier ? La finale se jouera en Grèce notamment le 29 mai à Athènes.



Alassane Cissouma



LE FACE A FACE DES FINALISTES (selon l’Uefa)



Atalanta-Bayern Leverkusen



10/3/2022 : Atalanta-Leverkusen: 3-2



17/3/2022 : Leverkusen-Atalanta: 0-1.



Parcours des finalistes :



Atalanta (Italie)



Comment cette équipe s’est qualifiée: 5e en Serie A italienne



Groupes : Groupe D, victoire



Huitièmes de finale : 3-2 sur l’ensemble des deux matches c. Sporting CP



Quarts de finale : 3-1 sur l’ensemble des deux matches c. Liverpool



Demi-finale : face à Marseille, 4-1 sur l’ensemble des deux matchs



Saison dernière : équipe absente des compétitions européennes



Meilleur parcours en Coupe UEFA/Europa League: quarts de finale (1990/91, 2021/22)



Leverkusen (Allemagne)



Comment cette équipe s’est qualifiée : 6e en Bundesliga allemande



Groupes : Groupe H, victoire



Huitièmes de finale : 5-4 sur l’ensemble des deux matches c. Qarabağ



Quarts de finale : 3-1 sur l’ensemble des deux matches c. West Ham



Demi-finales : face à l’AS Roma, 4-2 sur l’ensemble des deux matchs



Saison dernière : demi-finales (0-1 contre AS Roma)



Meilleur parcours en Coupe Uefa/Europa League : victoire (1987/88)