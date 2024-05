Compétitions interclubs européennes : El Bilal en finale - abamako.com

Compétitions interclubs européennes : El Bilal en finale Publié le mercredi 15 mai 2024 | Mali Tribune

Les finalistes des trois compétitions phares interclubs d’Europe sont désormais connus. Sociétaire de l’Atalanta Bergame, El Bilal Touré disputera la finale de l’Europe League avec le club italien. Il s’agit de la première finale européenne pour l’international attaquant des Aigles du Mali.



Les affiches des finales des trois compétitions interclubs européennes de football sont connues depuis le jeudi dernier. Au lendemain de la qualification du Borussia Dortmund et du Real Madrid pour le bouquet final de la Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame et le Bayern Leverkusen se sont également donné rendez-vous en finale de l’Europa League, le jeudi. Le même jour, Olympiacos a validé son ticket pour pouvoir face à Fiorentina.



Demi-finale retour joué en Italie, Atalanta a largement disposé de l’Olympique de Marseille sur le score de 3 buts à 0. Entré en cours de jeu, El Bilal Touré a conclu le festival offensif de la formation italienne par un superbe but à la suite d’une chevauchée dont il lui seul a le secret. Au match aller joué en France, l’international attaquant des Aigles et ses coéquipiers avaient contraint les Marseillais au match nul (1-1).



Vainqueur de la Can juniors 2019, l’ancien joueur de l’Afrique Football Elite (AFE), club de première division malienne, disputera une autre finale cinq ans après mais cette fois-ci en club. Une grande première pour celui qui a découvert l’Europe de football en 2020 avec le Stade de Reims pour ensuite rejoindre l’Espagne pour la saison 2022-2023 où il a évolué avec Almeria avant de rallier l’Italie depuis 2023.



Freiné dans son élan, à un moment donné, par de pépins physiques, El Bilal qui retrouve les couleurs depuis quelques mois répond avec satisfaction aux attentes en club au bien qu’en équipe nationale depuis sa sortie de l’infirmerie.



En finale d’Europa League prévue pour le mercredi 22 mai à Dublin, capitale de l’Irlande, le jeune Malien aura naturellement à cœur de décrocher son premier trophée européen. Un immense défi face à une équipe allemande de Bayern Leverkusen qui n’a pas perdu le moindre match cette saison en championnat aussi bien qu’en compétitions européennes.



Cette rencontre tant attendue entre deux belles équipes sera la 2e confrontation entre les deux prétendants au trophée. “Les deux équipes ne s’étaient affrontées qu’en huitièmes de finale de l’Europa League 2021/22. L’équipe de Gian Piero Gasperini (actuel entraîneur d’Atalanta Bergame) est revenue au score pour remporter le match aller 3-2 à domicile et le match est resté en suspens jusqu’à ce que Jérémie Boga marque l’unique but une semaine plus tard en Allemagne pour une nouvelle victoire italienne. Frimpong et Wirtz ont tous deux manqué le match retour en raison de blessures”, a rappelé l’Uefa.



En résumé, Atalanta reste sur deux victoires sur son adversaire de la finale. Mais entre 2022 et 2024, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.