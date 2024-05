Croix-Rouge Malienne : Les 8000 volontaires à l’honneur - abamako.com

News Société Article Société Croix-Rouge Malienne : Les 8000 volontaires à l’honneur Publié le mercredi 15 mai 2024 | Mali Tribune

“Des hommes et des femmes ordinaires qui font du travail extraordinaire” était le slogan de la présidente de la Croix-Rouge malienne, Mme Traoré Assitan Coulibaly, du secrétaire général Nouhou Maïga, et du chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Antoine Grand, à l’endroit des 8000 jeunes volontaires de la Croix Rouge au Mali. “Sans les volontaires, pas de Croix-Rouge”, ont-ils clamé.



Le 8 mai marque la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et Croissant Rouge à travers le monde. Au Mali, la Croix-Rouge, n’est pas restée en marge. Elle a célébré à son siège à Djélibougou, le samedi 11 mai la journée du 8 mai. Ils étaient, entre autres, la présidente Assitan Coulibaly, le secrétaire général Nouhou Maïga, la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, des représentations diplomatiques, des Croix-Rouge d’autres pays à prendre à la cérémonie



Selon le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, Nouhou Maïga, ils sont 300 agents du personnel et plus de 8000 volontaires repartis partout à travers le Mali, dans les coins et recoins du pays travaillant. A l’en croire, “sans volontaires, pas de Croix-Rouge”. “Ces 8000 volontaires qui travaillent sous la chaleur, la pluie au risque de leur vie pour apaiser des ²souffrances. On ne parlera pas de Croix-Rouge sans ces volontaires”, a-t-il répété.



“Faire vivre notre humanité” était le thème de la journée et qui résonne profondément avec les missions et les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, a expliqué la président Mme Assitan Coulibaly. Elle a rappelé les défis sécuritaires, les dangers et obstacles que surmontent les volontaires pour accéder aux victimes qui ont besoin d’aide. Elle les a salués et encouragés. En plus des volontaires, la présidente a fait mention aux autorités maliennes pour accompagnement et les donateurs à la Croix-Rouge malienne.



Koureichy Cissé