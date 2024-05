Elim. mondial 2026 : l’arbitre du match Mali – Ghana dévoilé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Elim. mondial 2026 : l’arbitre du match Mali – Ghana dévoilé Publié le mercredi 15 mai 2024 | africatopsports

© Autre presse par DR

Elim. mondial 2026 : l`arbitre du match Mali – Ghana dévoilé

Tweet

Amin Mohamed Omar, originaire d’Égypte, a été choisi pour arbitrer le match du Groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entre le Ghana et le Mali. Le match aura lieu à Bamako en juin.



Agé de 38 ans et avocat de profession, Amin Mohamed Omar dirigera le match aux côtés de ses compatriotes Abouelregal Mahmoud Ahmed Kamel Ahmed en tant qu’assistant I, Ibrahim Ahmed Hossameldin Taha en tant qu’assistant II, et Hassan Elghandour Ahmed en tant que quatrième arbitre.



L’assesseur de l’arbitre pour ce match très attendu sera Abid Charef Mehdi d’Algérie. Le commissaire de match sera Balde Yaya (Sénégal) et le responsable de la sécurité sera Dao Brahim (Mauritanie).