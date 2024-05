Au moins 60 migrants portés disparus en mer en Mauritanie - abamako.com

Au moins 60 migrants portés disparus en mer en Mauritanie Publié le jeudi 16 mai 2024 | Le challenger

C’est le Centre d’initiatives pour une migration sûre (Cims) qui a donné l’alerte, le mardi 14 mai 2024 dans une publication sur sa page Facebook. « En effet, au moins 60 migrants sont introuvables depuis le 19 avril dernier, date de leur embarquement à Nouakchott pour les îles Canaries à bord d’un bateau en bois. Cela fait donc exactement 25 jours qu’aucune trace de ce bateau n’est visible nulle part. Les recherches se poursuivent et nous espérons qu’ils sont encore en vie ».



Le centre cite des noms avec des photos des personnes qui ont embarqué au bord de ce bateau. Parmi eux, Bamale Kéita, Moussa Camara, Samba Camara, Abdoulaye Wagué, Moussa Kanouté et Adama Maïga. Toutefois, le Cims ne mentionne pas les pays d’origine.



Oumar Konaté : 7è victime des violences esclavagistes!



Originaire de la localité Nematoumaye, dans le cercle de Nioro du Sahel, Oumar Konaté, militant anti-esclavagiste soninké, a succombé à ses blessures dans la nuit du 10 au 11 mai 2024 à Bamako. Les témoins racontent qu’il a été atteint à la tête lors d’affrontements avec ses bourreaux opposés à sa volonté de se construire un gîte près de son bétail. C’était dans la nuit du 5 au 6 mai dernier. Plusieurs blessés sont à déplorer également parmi ses



Selon un militant anti-esclavagiste, ses détracteurs esclavagistes lui reprochent son engagement contre cette pratique moyen-âgeuse. «Depuis 2020, Oumar Konaté est la septième victime à perdre la vie à cause des violences liées à l’esclavage par ascendance. Il faut le rappeler, Diandioumé (5 morts, Mountagha Diarriso, Hamet Sissoko, Youssou Sissoko, Gossi Sissoko et Sokhna Diakhité), Lany (1, Diogou Sidibé) et aujourd’hui Nematoumaye (Oumar Konaté).»