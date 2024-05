FaMas : Colonel-major Famouké Camara au Centre du pays - abamako.com

FaMas : Colonel-major Famouké Camara au Centre du pays

À la tête d’une délégation, le Chef d’Etat-Major de la Garde Nationale du Mali, Colonel-major Famouké Camara, s’est rendu dans la Zone de Défense N°6 de Sévaré. Colonel-Major Camara a visité successivement le poste de sécurité de la Garde nationale de Kouakourou, en passant par le détachement du Gtia Etoile (GnM) de Konna, le Groupement territorial de Bandiagara, le poste de sécurité de Bankass, la 52è CIR de Koro. Partout il a véhiculé le message de cohésion entre les Forces de Défense et de Sécurité (Fds) pour une chaîne de commandement unie et unifiée et surtout expliquer le choix des décisions prises.



Colonel-Major Famouké Camara a insisté sur la synergie d’action entre les différentes corporations dans la lutte efficace contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Selon lui, face à la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays, il n’y a point de répit pour les Forces de Défense et de Sécurité.



Partout où il est passé, il a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, religieuses et coutumières, tout en sollicitant leur soutien et leur franche collaboration aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité.