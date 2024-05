Le Ministre Kassogué l’a annoncé hier à l’ouverture de la 1 er édition du colloque international sur le genre et la corruption de Bamako « Mon département envisage d’organiser dans les semaines à venir une session spéciale de la cour d’assise sur les dossiers de corruption et délinquance économique et financière » - abamako.com

News Politique Article Politique Le Ministre Kassogué l’a annoncé hier à l’ouverture de la 1 er édition du colloque international sur le genre et la corruption de Bamako « Mon département envisage d’organiser dans les semaines à venir une session spéciale de la cour d’assise sur les dossiers de corruption et délinquance économique et financière » Publié le jeudi 16 mai 2024 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par DR

Lutte contre la Corruption et la délinquance économique et financière : le ministre Kassogue annonce l`organisation d`une session spéciale de la cour d`assises

La corruption est un fléau qui entrave le développement économique et sociale d’un pays. Ce fléau qui touche toutes les franges de la société a d’autant plus de répercussions sur les femmes et les filles qui en subissent directement les conséquences. Afin d’explorer ses multiples facettes et son impact sur les femmes à travers le monde, en mettant l’accent sur le besoin de briser le silence entourant cette problématique, il se tient à Bamako du 15 au 17 mai un colloque international organisé par le projet d’appui à la lutte contre la corruption pour et par l’égalité des genres (LUCEG), mis en (…)



Awa Chouaidou TRAORE ‘- NOUVEL HORIZON