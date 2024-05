2 milliards pour l’achat de véhicules pour le CNT : Moussa Mara demande à surseoir au projet - abamako.com

2 milliards pour l'achat de véhicules pour le CNT : Moussa Mara demande à surseoir au projet Publié le jeudi 16 mai 2024

Dans une courte vidéo postée sur sa page Facebook, hier mercredi, l'ancien Premier ministre, Moussa MARA, aborde le train de vie de l'État. A ce sujet, il a invité les autorités à s'en passer de certaines dépenses non essentielles pour soulager la souffrance des populations. Par exemple, l'expert-comptable suggère au Conseil national de transition de surseoir à l'achat de véhicules cette année pour que les deux milliards prévus servent à d'autres choses plus importantes et plus urgentes. Aussi, il préconise la suppression des fonds de souveraineté...



