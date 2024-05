Une odeur de scandale dans le marché de commande de cartes biométriques ? Des anciens et actuels ministres dans le collimateur du RMLCDF - abamako.com

News Politique Article Politique Une odeur de scandale dans le marché de commande de cartes biométriques ? Des anciens et actuels ministres dans le collimateur du RMLCDF Publié le jeudi 16 mai 2024 | Le Soir de Bamako

Le Réseau des Associations Maliennes de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière, en abrégé RAMLCDF, porte plainte devant le doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile contre plusieurs anciens et actuels ministres.



Décidemment les différents marchés malodorants de commande de cartes biométriques et cartes AMO sont devenus un véritable serpent de mer. Le Réseau des Associations Maliennes de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière (RMLCDF), en l’absence de réaction du Procureur du Pôle national économique et financier à sa lettre de dénonciation de faits graves de corruption, a décidé de déposer une plainte contre plusieurs ministres de la République devant le doyen des juges dudit Pôle avec constitution de partie civile.



Selon les sources, deux membres du gouvernement actuel sont concernés par le dossier.



Des anciens ministres sous le défunt régime sont également concernés tout comme des fonctionnaires de l’administration malienne. Avec donc la constitution de partie civile, les autorités judiciaires ont l’obligation de se pencher sur les sulfureux marchés de commande.



Soir de Bamako



LAYA DIARRA