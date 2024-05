Présidentielle au Tchad: la victoire du général Déby validée officiellement - abamako.com

© Autre presse par DR

Les généraux Oumar Bikimo (commandant en chef) et Mahamat Idriss Déby (son second, avec le chèche), fils du président tchadien.

Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis trois ans, a été officiellement déclaré élu président du Tchad jeudi par le Conseil constitutionnel, qui a rejeté le recours de son Premier ministre Succès Masra afirmant avoir gagné.



Son élection, dont l’issue était jouée d’avance selon nombre d’observateurs, marque la fin d’une transition militaire ouverte le 20 avril 2021 lorsque Mahamat Déby avait été proclamé chef de l’Etat pour remplacer son père.



Idriss Déby Itno venait d’être tué par des rebelles en se rendant au front, après avoir dirigé d’une main de fer, 30 années durant, ce vaste pays sahélien parmi les plus pauvres du monde.

Il a été élu avec 61% des voix lors du scrutin le 6 mai, a annoncé le président du Conseil constitutionnel Jean-Bernard Padaré.

M. Masra, 40 ans comme Mahamat Déby dont il était l’un des plus farouches opposants avant de devenir le chef de son gouvernement il y a quatre mois, est arrivé deuxième avec 18,54%.



Son parti Les Transformateurs avait qualifié le scrutin de "mascarade" et Masra avait

introduit un recours en annulation devant le Conseil constitutionnel.



Albert Pahimi Padacké, un ex-Premier ministre, a recueilli, lui, 16,93% des voix. Et huit autres candidats n’ont récolté que des miettes.



Ces résultats définitifs, avec un taux de participation de 75,78%, sont très proches des résultats provisoires annoncés le 9 mai.



En clamant qu’il avait gagné quelques heures avant la proclamation des résultats provisoires, Masra avait appelé les Tchadiens à "ne pas se laisser voler la victoire", en "se mobilisant pacifiquement, mais fermement". Mais il est resté quasiment muet et invisible depuis la proclamation des résultats provisoires.



La question se pose désormais de savoir s’il va rester Premier ministre.



L’opposition avait qualifié Masra de "traître" après qu’il eut signé un "accord de réconciliation" avec le général Déby, qui l’a nommé Premier ministre le 1er janvier.

L’opposition, qui avait appelé à boycotter un "scrutin joué d’avance" pour "perpétuer une dynastie Déby", avait aussi accusé Masra d’être candidat pour donner un "vernis démocratique" au scrutin et poursuivre ensuite son tandem au pouvoir avec le jeune général.



Mais l’économiste Masra a surpris tout le monde en rassemblant des foules considérables durant sa campagne, au point de s’enhardir et se dire capable de l’emporter, sinon de pousser M. Déby jusqu’à un second tour.



- Opposition réprimée -

Si les partisans de Masra protestent contre son élection dans la rue, cela pourrait ouvrir la voie à des violences meurtrières, les manifestations de l’opposition étant systématiquement réprimées dans ce pays marqué, depuis son indépendance de la France en 1960, par les coups d’Etat, les régimes autoritaires et les assauts réguliers d’une multitude de rébellions.



Mahamat Déby avait été adoubé dès son installation par l’armée en 2021 par une communauté internationale -- France en tête -- prompte à condamner les putschistes ailleurs en Afrique.



Paris compte encore un millier de militaires au Tchad, considéré comme un pilier de la lutte anti-jihadiste au Sahel, après que les soldats français ont été expulsés du Mali, du Burkina Faso et du Niger.



Nombre d’observateurs prédisaient que son élection serait une formalité, comme pour son père, élu et réélu six fois après son coup d’Etat de 1990.

Au diapason de l’opposition, des ONG internationales s’étaient inquiétées avant le scrutin, à l’image de la Fédération Internationale des Drois Humains (FIDH), d’une élection "ni crédible, ni libre, ni démocratique", "dans un contexte délétère marqué par (...) la multiplication des

violations des droits humains".



La junte a fait réprimer violemment toute opposition, parfois dans le sang, et avait écarté du scrutin les rivaux les plus dangereux du général Déby.



Deux mois avant l’élection, Yaya Dillo, son cousin et plus farouche rival pour la présidentielle, avait été tué par des militaires dans l’assaut du siège de son parti. "Assassiné" d’une "balle à

bout portant dans la tête", selon son parti. Les ONG internationales réclament, en vain jusqu’à présent, une enquête indépendante sur sa mort.



Le jour du scrutin, au moins 76 militants du parti de M. Masra avaient été arrêtés et sont toujours, à ce jour, incarcérés. Ils sont poursuivis notamment pour "faux et usages de faux", selon le parquet de N’Djamena qui les accuse d’avoir usurpé la qualité de délégués de leur parti dans des bureaux de vote.



