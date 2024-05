Saint-Pétersbourg accueillera le 2e Congrès international africain fin mai - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Saint-Pétersbourg accueillera le 2e Congrès international africain fin mai Publié le vendredi 17 mai 2024 | sputniknews.africa

© Autre presse par DR

Saint-Pétersbourg accueillera le 2e Congrès international africain fin mai

Tweet

Le comité d'organisation du Congrès international africain a annoncé que sa 2e édition aura lieu à Saint-Pétersbourg le 28 mai.

Le 2e Congrès international africain, une plateforme permanente de développement des échanges commerciaux et humanitaires et de la diplomatique publique entre les milieux d'affaires africains, russes et eurasiatiques, se tiendra le 28 mai dans la ville russe de Saint-Pétersbourg, a annoncé le comité d'organisation de l'événement.

Les discussions porteront sur cinq sujets principaux:

Les priorités de la coopération d'affaires actuelle russo-africaine;

Le climat d'investissement dans les pays africains;

La coopération humanitaire en tant que moteur de développement des relations russo-africaines;