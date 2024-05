La société russe Rusal offre son aide à la Guinée-Bissau pour construire un chemin de fer - abamako.com

News Afrique Article Afrique La société russe Rusal offre son aide à la Guinée-Bissau pour construire un chemin de fer Publié le vendredi 17 mai 2024 | sputniknews.africa

La société russe Rusal a offert son aide à la Guinée-Bissau pour construire un chemin de fer qui la reliera à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, a annoncé le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères.

Carlos Pinto Pereira, chef de la diplomatie bissau-guinéenne, a fait un bilan d’une récente visite du Président du pays en Russie, relate l'agence Lusa.

Ainsi, la société russe Rusal avait profité de la présence de Sissoco Embaló à Moscou pour exprimer son intention d'aider la Guinée-Bissau à construire son chemin de fer, a dit le ministre.

De plus, Rusal a proposé son aide en construction d'un port en eau profonde à Buba.

Les deux projets sont anciens, non réalisés à ce jour. Une fois construites, les deux infrastructures pourraient également contribuer à relier la Guinée-Bissau au Mali, au Burkina Faso et au Niger.