Réunion des Ministres des Affaires étrangères de l’AES : le ministre Abdoulaye Diop réaffirme l’engagement indéfectible du Mali envers l’Alliance

Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur, Cher frère Bakary Yaou SANGARE;



Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, Cher frère Karamoko Jean-Marie TRAORE;



Mesdames et Messieurs les Hauts fonctionnaires du Burkina, du Mali et du Niger;



Distingués invités ;



Mesdames et Messieurs,



Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude aux Autorités et au Peuple de la République du Niger pour leur hospitalité, l'accueil chaleureux et toutes les commodités mises à notre disposition depuis notre arrivée dans la belle ville de Niamey, en terre africaine, en terre sahélienne, en terre AES du Niger.



Cette hospitalité témoigne de l'amitié, de la solidarité qui unissent nos nations et renforce notre détermination à travailler ensemble pour un avenir commun de paix et de prospérité.



Ensemble, nous partageons une vision ambitieuse pour l'avenir de notre Alliance. Une vision de coopération renforcée et de développement durable, guidée par les aspirations de nos peuples et les principes de fraternité, de solidarité, de respect mutuel, de justice et d'équité.



Les Chefs d'État de nos trois pays ont clairement exprimé leur engagement envers cette vision lors de nos précédentes rencontres et c'est avec détermination que nous travaillons à sa concrétisation.



Je tiens également à adresser mes sincères remerciements aux Hauts fonctionnaires dont la réunion a précédé cette rencontre ministérielle. Leur travail acharné et leur dévouement ont été essentiels pour préparer les projets de textes qui sont soumis à notre examen aujourd'hui.



Excellences Messieurs les Ministres,



Mesdames et Messieurs



Depuis la signature de la Charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des Etats du Sahel, le 16 septembre 2023, le processus de renforcement des relations stratégiques entre le Burkina, le Mali et le Niger n'a cessé de progresser.



En effet, les Ministres de l'Economie et des Finances ont tenu, le 25 novembre 2023, une réunion de concertation à l'issue de laquelle ils ont formulé des recommandations pour favoriser le développement économique de l'AES.



Je ne saurais manquer de rappeler la réunion des Ministres des Affaires étrangères de l'AES que Bamako a eu l'honneur d'abriter les 30 novembre et 1 décembre 2023, et qui a marqué une étape décisive dans la marche de l'Alliance vers une intégration renforcée, à travers la recommandation forte de réaliser la Confédération des trois pays, en attendant de créer, à terme, une Fédération d'Etats.



La réunion ministérielle de Ouagadougou, le 15 février 2024, a par la suite rempli ses objectifs en nous permettant, de manière élargie, d'examiner en première lecture les projets de textes matérialisant l'ambition de nos Chefs d'Etat, Leurs Excellence Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l'Etat du Burkina Faso, Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat de la République du Mali et Le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'Etat de la République du Niger, de répondre aux aspirations de nos populations pour une Confédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger.



Ce regard rétrospectif permet d'apprécier le dynamisme de notre démarche et la force de notre engagement commun.



Il nous permet aussi de mesurer notre responsabilité de poursuivre cet engagement résolu, et surtout de saisir le momentum positif créé par les avancées réalisées et les progrès enregistrés dans de nombreux domaines, à commencer par celui, crucial, de l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, éloquemment illustrée par la création de la Force conjointe de l'AES, pour lutter contre le terrorisme.



Je me réjouis en outre des consultations politiques au plus haut niveau et de la coordination de l'action diplomatique entre les trois Etats.



Ceci, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous révèle que, dans la pratique, nous avons considérablement avancé. Il nous appartient désormais de formaliser, à travers les textes juridiques appropriés.



En cela, je suis persuadé qu'au cours de la présente session, nous donnerons un nouvel élan à notre processus d'intégration économique, sociale et politique.



Je suis confiant que les discussions constructives que nous mènerons au cours de cette réunion aboutiront à des résultats concrets en vue d'ouvrir la voie à une collaboration plus étroite et plus

efficace entre nos nations.



Excellences Messieurs les Ministres,



Mesdames et Messieurs,



L'enthousiasme suscité par la création de l'Alliance des États du Sahel est palpable et témoigne de l'aspiration profonde de nos peuples à l'unité, à la solidarité et à la coopération renforcée entre nos trois nations. Ce dynamisme est soutenu par l'ensemble des parties prenantes notamment la Société civile dans nos trois États, à travers ses initiatives visant à renforcer notre capacité collective à relever les défis auxquels nous sommes confrontés et à saisir les opportunités qui se présentent à nous.



Ensemble, avec la participation active de l'ensemble des acteurs, nous pouvons réaliser pleinement le potentiel de notre Alliance et œuvrer à la construction d'un avenir meilleur pour tous les citoyens du Sahel.



En conclusion, je voudrais réaffirmer l'engagement indéfectible du Mali envers l'Alliance des États du Sahel et notre détermination à œuvrer de concert avec nos frères du Burkina et du Niger pour un avenir meilleur pour tous nos concitoyens.



Je vous remercie pour votre aimable attention.