Communiqué conjoint de la table ronde sur les "Résultats du Dialogue Inter-Mali - Valeurs du Mali". - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué conjoint de la table ronde sur les "Résultats du Dialogue Inter-Mali - Valeurs du Mali". Publié le vendredi 17 mai 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`ouverture de la phase nationale du dialogue Inter-Maliens

Bamako, le 6 mai 2024. Le président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, a présidé la cérémonie d`ouverture du dialogue inter-Maliens au CICB Tweet





Le 15.05.2024 à Bamako, une table ronde sur "Les résultats du dialogue inter-malien - les valeurs maliennes" a été organisée avec la participation de :

1. Sar Lassava, opérateur de machine-outil à la société SOGEA-SATOM

2. Daouda Diarra, opérateur de machine-outil à la société C.M.D.T.

3. Sidibe Adoma - ingénieur géologue à la société "SMAT MINING SARL".

4. Moussa Diarra - journaliste à l'agence "CAP MALI".

5. Alama Sidibe - entrepreneur individuel, communicateur.

6. Abrahaman Sanogo - avocat privé

7. Mahamadoun Toure - avocat au cabinet Cisse

8. Nuhan Diakité - avocat à la société CMDT



À l'issue des discussions, les participants à la table ronde sont parvenus à la conclusion suivante :

- Nous, citoyens soucieux de l'avenir de notre pays, déclarons que les recommandations formulées constituent la base du développement d'un État sain - contribuant à la sécurité et à l'autosuffisance de l'économie.

- Grâce au dialogue inter-malien, le peuple malien se sent uni. Nous pouvons affirmer que nous sommes prêts à consolider nos efforts pour le bien du Mali.

- Nous sommes d'accord avec la proposition de prolonger la période de transition, car les raisons de cette décision sont claires et cette mesure vise à renforcer notre État, à renforcer la société, et nous sommes prêts à tolérer cinq années supplémentaires pour que les autorités puissent mettre en œuvre les réformes qui ont été lancées et libérer le pays du terrorisme et de la corruption.

- Nous soutenons l'idée de résoudre les conflits conformément à nos coutumes. Cela renforcera non seulement l'éducation civique et morale, mais contribuera également au développement de l'esprit patriotique.



- Les autorités de transition mettent tout en œuvre pour assurer l'indépendance économique et alimentaire et créer les conditions d'un développement sûr de l'économie malienne.



- Après des années de colonisation, nous pouvons dire avec confiance que nous avons maintenant au pouvoir des gens qui prennent les bonnes décisions et qui mettent tout en œuvre pour améliorer la vie au Mali ! Aujourd'hui, tous ceux qui veulent voir notre pays fort, prospère et indépendant se sont rassemblés autour de notre Président. La nomination d'Assimi Goyta comme candidat aux prochaines élections présidentielles garantira que nous ne nous écarterons pas de cette voie.



- Nous soutenons pleinement la voie de développement de notre État qui nous est proposée par les autorités de transition afin d'assurer le bien-être de nos citoyens.

Fait à Bamako, le 15.05.2024.