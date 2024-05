Mme Bouaré Fily Sissoko : Un séjour dans une clinique après un malaise - abamako.com

News Politique Article Politique Mme Bouaré Fily Sissoko : Un séjour dans une clinique après un malaise Publié le samedi 18 mai 2024 | Aujourd`hui

L’ancienne ministre de l’Economie et des Finances sous le président Ibrahim Boubacar Kéïta, en détention provisoire depuis bientôt 3 ans au Centre pénitencier de Bollé-Femmes, a connu des bobos de santé ces temps-ci qui ont nécessité son hospitalisation dans une clinique de la place pour quelques jours. L’intéressée, quelque peu requinquée à la suite de ce séjour, a réintégré Bollé-Femmes.



Si rien ne filtre sur les causes de la maladie, nul doute que le stress qui résulte de l’angoissante attente de son procès et la canicule sont pour beaucoup dans les ennuis de santé de celle qui tenait les cordons de la bourse au moment de l’achat de l’avion présidentiel et les équipements militaires, un scandale qui a éclaté sous le défunt président, classé sans suite par la justice mais que la Transition a exhumé pour démontrer sa volonté de lutter contre la corruption, la délinquance financière, l’enrichissement illicite, la gabegie, etc.







L’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, décédé, était visé dans la même affaire. Tout comme d’autres ministres et opérateurs économiques, absents du territoire et contre lesquels des mandats d’arrêt internationaux ont été décernés.



Mme Bouaré Fily Sissoko, qui a refusé de payer une caution de 500 millions de FCFA, n’a demandé que d’aller au procès, ce qui est logique dans un Etat de droit. En effet, placée sous mandat de dépôt depuis près de trois ans, le 26 août 2021 précisément, elle a toujours clamé son innocence. Cependant, force est de constater que l’ancienne ministre de l’Economie et des Finances est toujours dans l’attente de sa comparution devant le juge.



En tout état de cause, l’hospitalisation de Fily Sissoko est un signe interpellateur qui devrait pousser les autorités judiciaires à accélérer la tenue du procès dit de l’avion présidentiel et des équipements militaires.



El hadj A. B. HAIDARA