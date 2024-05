Transports aériens : Madina Sissoko fait une entorse à la règlementation - abamako.com

Transports aériens : Madina Sissoko fait une entorse à la règlementation Publié le samedi 18 mai 2024 | Aujourd`hui

La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a accordé l’autorisation à la compagnie aérienne burkinabé, Kangala Air Express pour desservir l’intérieur du Mali, singulièrement la liaison Bamako-Kayes. Cet arrangement est perçu comme une entorse flagrante à la réglementation en vigueur, qui réserve la desserte de l’intérieur aux compagnies aériennes maliennes.



La compagnie aérienne Kangala Air Express a néanmoins effectué son vol inaugural Bamako-Kayes en début de semaine. Si ce vol a été ordinaire comme tout autre vol inaugural, l’autorisation que la compagnie étrangère a obtenue est aussi étonnante que spectaculaire. Dans un pays qui se veut et qui se dit lancé dans un élan souverainiste, le ministre en charge des Transports autorise une compagnie aérienne étrangère à desservir l’intérieur du pays au détriment des compagnies locales. Et selon les spécialistes, cette autorisation est contraire à la réglementation en vigueur au Mali. Cela aurait pu être compréhensible si le Mali ne disposait pas de compagnie au niveau local.





Or, la compagnie Sky Mali dessert de manière satisfaisante l’intérieur du pays. Mieux, Sky Mali emploie jusqu’à 70 Maliens. Encore mieux, elle fait des sacrifices en desservant les régions du Nord avec presque zéro bénéfice. D’après nos informations, le trajet qui lui permet de s’en sortir un peu est celui de Bamako-Kayes, il n’y a du reste que 5000 F CFA de plus sur le prix de Sky Mali par rapport à son nouveau concurrent. Malheureusement, la ministre des Transports et des Infrastructures vient de la mettre en compétition sur ce trajet avec une compagnie étrangère internationale, fût-elle d’un pays de l’AES.



El Hadj A.B. HAIDARA