CMDT: Le PDG promet le payement des producteurs dans un bref délai Publié le samedi 18 mai 2024 | Le 22 Septembre

La Compagnie a enregistré un résultat net 3,6 milliards de FCFA qui n’était pas attendu compte tenu de l’attaque des jihadistes de la campagne 2022-2023 qui a fait chuter la production de 50% pas seulement pour le Mali mais pour l’ensemble de la sous-région

L’ensemble des administrateurs de la Holding CMDT-SA se sont réunis le vendredi, 10 mai 2024 à l’hôtel de l’Amitié, sous la présidence du Dr Nango DEMBELE, Président Directeur Général, pour la tenue de la 100ème session de son Conseil d’administration.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, et à l’issue des débats, le Conseil a procédé à la cooptation d’un nouvel administrateur; approuvé le procès-verbal de la 99ème Session du Conseil d’Administration de la Holding CMDT tenue le 20 décembre 2023; approuvé le rapport de gestion du Président Directeur Général de la CMDT, et lui a donné mandat de présenter le dit rapport à l’Assemblée générale ordinaire et a enfin arrêté les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2023, qui dégagent les résultats entre autre:

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 382,695 milliards de FCFA, un résultat net de 3,656 milliards de FCFA et un total bilan de 507,337 milliards de F CFA

Dans ses mots introductifs, le PDG a salué le représentant de l’actionnaire venu du Sénégal pour sa constance dans les différentes cérémonies de la CMDT et surtout ses idées pertinentes qui permettent de booster la compagnie.

A ses dires, il est attendu 78O mille tonnes de coton graines pour la campagne agricole 2024-2025. Avant ajouter que les préparatifs de ladite campagne sont en cours. »Le rythme est un peu lent par rapport à nos attentes, mais nous espérons pourvoir mettre à la disposition des agriculteurs les quantités nécessaires d’intrants, afin d’avoir une très bonne production », ajoute-t-il.

Il a noté aussi que tous les produits sont disponibles pour lutter contre les insectes et autres nuisibles.

»Globalement, on peut dire que tout se passe bien dans le cadre de la préparation de la campagne agricole 2024_2025 », se réjouit-il.

A ses dires, le bilan 2023 est très positif, nous avons enregistré un résultat net 3,6 milliards de FCFA qui n’était pas attendu compte tenu de l’attaque des jassites de la campagne 2022-2023 qui a fait chuter la production de 50% pas seulement pour le Mali mais pour l’ensemble de la sous-région.

A ses dires, les résultats enregistrés sont dus à une maîtrise des charges au niveau de la CMDT, un resserrement du budget autour de l’essentiel dont la société a été obligé de geler certains investissements en attendant le retour effectif de la production. »Dieu merci, la campagne qui vient de terminer, la production est repartie ».

Pour le PDG, le Mali est le seul pays après la crise des djihadistes ou la production a augmentée.

S’agissant du projet de budget pour 2024, le PDG a fait savoir qu’il a été adopté depuis la session précédente. L’une des instructions phares des administrateurs dans ledit budget est la construction de l’usine de Kokofata qui s’élève à peu près 15 milliards de FCFA dont la première pierre a été posé par le ministre d’État a-t-il souligné.

»Compte tenu de la baisse du prix du coton sur le marché mondial, on a été obligé de faire une réduction de près de 8 milliards qui, il faut noter ne font aucun impact sur la campagne 2024-2025, mais seulement le report de certains investissements qui n’auront pas d’impact immédiat sur la production à venir », precise Dr. Nango Dembéle.

A ses dires, le coton se vendait très mal par ce que sur le marché mondial le prix était inférieur au seuil de rentabilité calculé par la CMDT, raison pour laquelle un réajustement a été fait au niveau des coûts essentiels de fonctionnement pour permettre d’écouler le reste du stock des campagnes antérieures afin de payer les dettes.

Il a profité de l’occasion pour assurer l’ensemble des producteurs qu’ils seront tous payés. . »Certains font la confusion entre la trésorerie et la capacité de payer le coton aux producteurs c’est deux mécanismes complètement différents, précise -t-il.

»Tous les paysans seront payés et d’ailleurs nous ne sommes pas trop en retard contrairement à ce qui dit sur les réseaux sociaux. Sur total de 176 milliards, il ne reste que 29 milliards impayés au niveau des producteurs, soi à peu près 18% », a-t-il conclu.



Moussa Ibrahim Diallo



Source: 22 Septembre