Dialogue inter-malien : Vers une Transition XXL - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Dialogue inter-malien : Vers une Transition XXL Publié le dimanche 19 mai 2024 | Mali Tribune

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`ouverture de la phase nationale du dialogue Inter-Maliens

Bamako, le 6 mai 2024. Le président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, a présidé la cérémonie d`ouverture du dialogue inter-Maliens au CICB Tweet

La phase nationale du Dialogue inter-malien a pris fin le vendredi 10 mai 2023. Parmi les recommandations phares faites par les délégués venus de toutes les régions y compris le district de Bamako, il y a la prorogation de la durée de la Transition de 2 à 5 ans. Avec la nouvelle fourchette, la Transition au Mali prendra fin en 2029.



En annonçant l’idée de ce Dialogue direct inter-malien, beaucoup de Maliens pensaient que le Mali s’orientait vers une nouvelle ère de paix et de réconciliation nationale entre tous les Maliens pour tourner la page de plusieurs décennies de conflit et de division interne.





Plus on franchissait les étapes (phases communales et régionales), plus on s’est rendu compte que ce Dialogue inter-malien, initialement destiné à promouvoir la paix et la réconciliation au Mali, est devenu une estrade dévoyée servant à décider de la durée de la Transition, ainsi qu’à promouvoir la candidature du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.



Sans surprise, les participants qui devaient proposer des solutions pour la paix et la réconciliation au Mali surtout avec les groupes armés de la CMA ont recommandé, en outre, l’ouverture du dialogue avec les groupes armés et la dissolution de toutes les milices armées en intégrant leurs éléments dans l’armée nationale.



Ils ont recommandé aussi de prolonger la durée de la transition de 2 à 5 ans et la candidature d’Assimi Goïta, lors de la présidentielle qui devrait mettre fin à la période de Transition. En considérant cette nouvelle fourchette, on peut déduire que le Mali se dirige vers une Transition à l’horizon 2029.



Les partisans de la Transition trouvent qu’il n’y a aucun inconvénient à ce qu’on rallonge sa durée jusqu’en 2029 et même au-delà pourvu qu’il y ait la paix et la stabilité entre toutes les filles et fils du Mali. Les hommes de droit pensent que ceux qui sont à l’origine de ces recommandations ont procédé à une superposition de fourchettes qui ouvre un boulevard à de multiples spéculations sur la durée réelle de la Transition qui semble avoir comme nouvel horizon 2029.



“Sur la recommandation portant sur une nouvelle fourchette de 2 à 5 ans, je pense que les recommandeurs n’ont pas tiré les leçons de la gestion de l’expiration du décret fixant la durée de la Transition à 24 mois. Ils ont davantage rajouté de la confusion. Ils ont même procédé à une superposition de fourchettes qui ouvrent grandes les voies à de multiples spéculations sur la durée réelle de la Transition, qui semble avoir comme nouvel horizon 2029 si la recommandation du Dialogue inter-malien devenait une norme, qui cette fois-ci et contrairement à la loi organique disposera peut-être que pour l’avenir. A ce stade, il est possible que le nouvel horizon soit 2029”, explique Me Touré



Autres recommandations phares parmi les 238, les participants au dialogue ont demandé que les six colonels de l’armée (Assimi Goïta, Malick Diaw, Sadio Camara, Modibo Koné, Ismaïla Wagué et Abdoulaye Maïga) soient élevés au grade de général.



La mise en application de cette panoplie de recommandations ne fait guère de doute de la part des autorités de Transition. Le président de la Transition a aussitôt dans son discours de clôture a engagé les organes de la Transition à prendre les dispositions qui s’imposent pour la mise en œuvre diligente de ces recommandations.



Ousmane Mahamane