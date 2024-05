Championnat scolaire de football : Festival des mômes en Tanzanie - abamako.com

Championnat scolaire de football : Festival des mômes en Tanzanie Publié le dimanche 19 mai 2024

L’excitation grandit à Zanzibar (Tanzanie) qui se prépare à accueillir la 2e édition de la finale continentale du Championnat d’Afrique de football scolaire de la Caf dès le mardi 21 mai 2024, avec les vainqueurs de zone de tout le continent. Les finales (filles et garçons) ont lieu au stade Amaan de Zanzibar du 21 au 24 mai 2024.



Le Championnat d’Afrique de football scolaire réunit les garçons et les filles de moins de 15 ans. Cette saison a connu la participation d’environ 804 480 jeunes garçons et filles de la catégorie d’âge, issus de 28 862 écoles à travers 44 pays. Ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à l’édition précédente. Pour les finales à Zanzibar, 12 équipes sont qualifiées.





Le tirage au sort qui déterminera les affiches finales aura lieu le 19 mai, 48 heures avant le premier match. Le championnat, partie intégrante du programme scolaire africain de la Caf, est couplé à des programmes de renforcement des capacités, y compris le programme des jeunes reporters, le programme des jeunes arbitres, le programme des jeunes officiers médicaux, le cours d’entraîneur de la licence D de la Caf, et les ateliers de protection et prévention de la Caf.



Les vainqueurs des compétitions masculines et féminines recevront chacun 300 000 USD de prix, les seconds recevront chacun 200 000 USD, tandis que les médaillés de bronze recevront chacun 150 000 USD, grâce au partenariat de la Caf avec la Fondation Motsepe, qui seront utilisés pour des projets de développement dans les écoles.



Alassane, avec Cafonline.com



Equipes de la finale du Championnat d’Afrique de football scolaire de la Caf :



Garçons : Afrique du Sud (Cosafa), Bénin (WAFU B), Libye (Unaf), République du Congo (Uniffac), Ouganda (Cecafa), Sénégal (Wafu A).



Filles : Afrique du Sud (Cosafa), Gambie (Wafu A), Maroc (UNAF), République du Congo (Uniffac), Togo (WAFU B), Ouganda (Cecafa).