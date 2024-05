Trophée UNFP : Kamory, lauréat du plus beau but de la saison - abamako.com

Trophée UNFP : Kamory, lauréat du plus beau but de la saison Publié le dimanche 19 mai 2024 | Mali Tribune

La moisson de la cérémonie de récompense des meilleurs de la saison de la Ligue 1 et Ligue 2 françaises a été fructueuse pour Brest. Sociétaire dudit club, Kamory Doumbia fait partie des heureux gagnants des trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels), dont la cérémonie de récompense s’est déroulée le lundi 13 mai en France.



Au cours de cette cérémonie, en plus du trophée de meilleur entraîneur remis à Éric Roy et des nominations dans le onze de la saison de Pierre Lees-Melou et de Bradley Locko, Kamory Doumbia a également reçu un prix. L’international milieu des Aigles du Mali a en effet remporté le trophée du but de la saison pour sa réalisation contre Lorient, lors de la 17e journée de championnat (4-0), rappellent les médias français.





“Lors de cette rencontre, Doumbia avait réussi une performance XXL, inscrivant un quadruplé face à des Merlus impuissants. Comme si cela ne suffisait pas, il avait inscrit un but exceptionnel en expédiant une reprise de volée du pied droit imparable dans la lucarne de Mvogo. Un but qui a visiblement séduit les spectateurs qui ont voté pour lui lors de la cérémonie”, peut-on lire dans les colonnes d’Ouest-France.







Les lauréats des différents prix :



Meilleur joueur de Ligue 1 : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).



Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Eric Roy (Stade Brestois).



Meilleur espoir de Ligue 1 : Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).



Meilleur gardien de Ligue 1 : Gialuigi Donnarumma (Paris Saint-Germain).







Equipe type de Ligue 1 :



Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) – Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Leny Yoro (Lille OSC), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Bradley Locko (Stade Brestois 29) – Vitinha (Paris Saint-Germain), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Pierre Lees-Melou (Stade Brestois 29) – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pierre-Emerick Aubamayeng (Olympique de Marseille), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).



Plus beau but : Kamory Doumbia (Stade Brestois)



Meilleur joueur de Ligue 2 : Gauthier Hein (AJ Auxerre)



Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Christophe Pélissier (AJ Auxerre)



Meilleur gardien de Ligue 2 : Gautier Larsonneur (ASSE)



Equipe type de Ligue 2 :



Gautier Larsonneur (AS Saint-Etienne) – Paul Joly (AJ Auxerre), Anthony Briançon (AS Saint-Étienne), Jubal Jr. (AJ Auxerre), Ali Abdi (SM Caen) – Gauthier Hein (AJ Auxerre), Himad Abdelli (Angers SCO), Ilan Kebbal (Paris FC) – Gaëtan Perrin (AJ Auxerre), Alexandre Mendy (SM Caen), Loïs Diony (Angers SCO)



Plus beau but : Irvin Cardona (Saint-Etienne)



Meilleure joueuse de D1 Arkéma : Tabitha Chawinga (PSG)



Meilleure espoir de D1 Arkéma : Louna Ribadeira (Paris FC)



Meilleure gardienne de D1 Arkéma : Chiamaka Nnadozie (Paris FC)