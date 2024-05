Cyclisme-tour du Mali : Le retour du Tour du Mali avec la 10e édition - abamako.com

News Sport Article Sport Cyclisme-tour du Mali : Le retour du Tour du Mali avec la 10e édition Publié le dimanche 19 mai 2024 | Mali Tribune

Absent depuis plusieurs années, le Tour cycliste du Mali signe son retour avec la 10e édition. Prévue du 21 au 26 mai, le Tour enregistrera la participation de 16 équipes pour 6 étapes. La compétition est organisée par la Fédération malienne de cyclisme avec le concours de l’Union cycliste internationale ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne.



Dénommé “Tour de l’intégration”, la 10e édition de la compétition phare de la Fédération malienne de la “Petite reine” se déroulera du 21 au 26 mai2024. Le Tour du Mali fait partie des compétitions les plus prisées du calendrier Africa Tour de l’Union cycliste international. Placé, cette année, sous le thème “Intégration par le sport”, le Tour enregistrera la participation, outre celle du Mali, des pays suivants : le Burkina Faso, le Bénin, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo pour un total de 16 équipes dont 3 pour le Mali désignées en équipe vert, or et rouge.





Pour le capitaine du Mali, Yaya Diallo, l’objectif est de garder le maillot jaune : “Le Burkina et le Bénin viennent d’organiser des compétitions chez eux qu’ils ont remportées. Ici, nous devons faire de même lors de cette 10e édition du Tour du Mali”. Tout comme le capitaine du Mali, le président de la Fédération malienne du cyclisme a abondé dans le même sens. “Le maillot jaune est malien et doit rester malien. Lors de la précédente édition du Tour du Mali, c’est le Mali qui a remporté le maillot jaune. Notre ambition est de le garder cette année aussi. Le Mali pédale, le Mali gagne”, s’est montré confiant Sidy Bagayoko.



Présent à la conférence de presse de lancement des activités du Tour, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a laissé entendre que la compétition constitue aussi une belle occasion de faire découvrir le Mali mais aussi de faire tourner un peu l’économie locale pendant les six jours de compétition et de montrer à la face du monde que le Mali reste une destination sollicitée : “Ce tour cycliste sera un moment de grande mobilisation des populations des villes et villages traversés pour montrer à l’opinion internationale que le Mali est et reste une destination sûre, un pays d’accueil et d’hospitalité légendaire”.



Prévu en six étapes, le Tour du Mali sera disputé sur une distance de plus de 733 km entre les étapes suivantes : Bamako-Bougouni, Kolondiéba-Niéna, Sikasso (circuit fermé), Koutiala (circuit fermé), Ségou (circuit fermé), et Fana-Bamako + Critérium sur le Boulevard de l’Indépendance.



Alassane Cissouma