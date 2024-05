Saison des pluies 2024 : Rien d’extraordinaire - abamako.com

En se référant à ses prévisions saisonnières, l’Agence nationale de la météorologie du Mali (Mali-Météo) prédit une saison des pluies 2024 globalement caractérisée par des cumuls pluviométriques égaux à supérieurs à la moyenne climatologique. Alors que le démarrage de la saison est pressenti être normal à tardif, selon les endroits, la fin de la saison est censée être tardive à moyenne entrecoupée par des pauses pluviométriques.



Selon les prévisions météorologiques, la saison des pluies 2024 qui a déjà démarré au mois de mai, s’étendra jusqu’au mois de septembre. Les prévisions présagent des caractéristiques globalement favorables. En revanche, la météo prévient que dans les zones où il est attendu des cumuls pluviométriques supérieures aux moyennes qu’il n’est pas exclu d’observer des situations non commodes. Ces situations, à en croire la météo, peuvent être liées à un excès d’humidité, aux remplissages rapides dépressionnaires et au débordement des cours d’eaux, aux remontées des nappes souterraines.





“Le caractère humide de la saison présage des risques importants d’inondations, de destruction des infrastructures, de perte de cultures et de fourrage, de prolifération de germes de maladies hydriques et diarrhéiques et de pullulation des ravageurs des cultures”, prévient l’agence météorologique.



Pour aider les populations à se prémunir contre les conséquences destructrices de la saison, la météo compte renforcer la communication des prévisions saisonnières et leur mise à jour afin d’informer et de sensibiliser à temps les populations sur les risques encourus.



Aussi, il est déconseillé l’occupation anarchique des zones inondables aussi par les habitations que par les cultures et les animaux. Le curage des caniveaux ainsi que le renforcement des digues de protection sont, entre autres, mesures préconisées. En fin, la météo recommande le suivi régulier de ses mises jours



Alassane Cissouma