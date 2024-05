Élection au HCM-Gabon : Voici pourquoi la candidature de Habib Sylla ne doit pas passer ! - abamako.com

Élection au HCM-Gabon : Voici pourquoi la candidature de Habib Sylla ne doit pas passer ! Publié le dimanche 19 mai 2024 | laluciolemali

Dans une lettre en date du 14 mai 2024, le Collectif des candidats à l’élection au poste de président du Haut Conseil des Maliens Établi au Gabon (HCMGabon) a saisi la justice gabonaise afin de constater l’absence de Habib Sylla dans le pays depuis 5 ans. Selon les textes de l’organisation, Habib Sylla, n’existant plus au Gabon durant des années, n’est pas éligible à la tête de la faitière des Maliens de l’extérieur au Gabon.



Au Gabon, rien ne va bien pour Habib Sylla. Les Maliens résidants au Gabon ne veulent le voir les diriger alors qu’il ne vit plus dans ce pays depuis des années. C’est pourquoi, le collectif des candidats au poste de président du HCMGabon ont saisi la justice gabonaise afin de demander son intervention « auprès du Haut Conseil des Maliens Établi au Gabon (HCM-Gabon) représenté par le président sortant Monsieur HABIB NGOYE Sylla, supervisé par le Haut Conseil des Maliens Établi à l’Extérieur (HCME) ».



Dans leur lettre au procureur de la République, ces candidats installés au Gabon depuis plus de 10 ans, ont rappelé les textes de l’organisation qui excluent d’office Habib Sylla à cette course de la présidence du HCM-Gabon.



Selon ces candidats, le décret n 02021. 0610/PI-RM du 13 septembre 2021 portant détermination du statut de Malien établi à l’extérieur et migrants de retour, à son chapitre 2 du statut de Malien établi à l’extérieur indique, en son article 2, que « Tout citoyen Malien qui, après quitté le Mali, s’est établi de manière permanente ou temporaire dans un autre pays, depuis au moins 180 jours consécutif. Tout citoyen né et résidant à l’étranger, dont l’un des parents au moins est Malien et dont la déclaration de naissance a été établi au niveau d’une mission diplomatique ou consulaire du Mali ou transcrite au Centre Spécial d’État Civil ». L’article 3 enchaine que « Le Malien établi à l’extérieur doit avoir sa résidence habituelle en dehors des frontières reconnues du Mali et remplir en outre l’une des conditions suivantes : Être enregistré comme résidant à l’étranger auprès de la mission diplomatique ou consulaire du Mali couvrant son pays d’accueil ; Être détenteur d’une autorisation de séjour ou d’un titre de résidant du pays d’accueil ». Le texte précise que le statut de Malien établi à l’extérieur peut également être prouvé par tout moyen notamment à travers, entre autres : l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif tenant lieu ; la carte d’identité ou la carte d’identité consulaire la carte ou la fiche descriptive individuelle du numéro d’identification national (NINA) ; Et le passeport.



Pourquoi Habib Sylla ne peut pas être candidat



Selon le Collectif des candidats, après plusieurs d’années d’absence au Gabon, Habib Sylla n’est plus éligible, car n’est pas Malien de l’Extérieur. « Monsieur HABIB NGOYE Sylla, l’actuel président sortant après 35 ans au Haut Conseil des Maliens Établi au Gabon candidat à sa propre succession pour la prochaine élection du 19 Mai 2024 n’est plus sur le territoire Gabonais depuis le 20 mars 2019 », écrivent les candidats qui ajoute que Habib est « absent du Gabon, mais de manière flagrante il est en possession d’une carte consulaire en cours de validité, en violation dudit décret susmentionné ». Or, l’article 4 du décret n 02021. 0610/PI-RM du 13 septembre 2021 portant détermination du statut de Malien établi à l’extérieur et migrants de retour précise que le statut de Malien établi à l’extérieur est incompatible avec celui de Malien à l’intérieur. «A ce titre, le Malien établi à l’extérieur, de retour au Mali depuis 180 jours, ne peut se prévaloir de ce statut pour siéger dans une structure ou instance dédié aux Maliens établis à l’extérieur ni les représenter dans une association de Maliens établis à l’extérieur. » ont écrit les candidats à la présidence du HCM-Gabon avant d’ajouter : « C’est donc dans le souci du bon déroulement de l’élection et le maintien de la cohésion social de la communauté malienne installée au Gabon, nous, collectif des candidats interpellons les plus hautes autorités Gabonaise et Malienne que près de 80% des membres du conseil et toute la communauté ne se reconnaissent plus dans ce conseil, sollicitant ainsi une élection pour un nouveau Président ».



Ainsi le collectif des candidats a demandé au Procureur de la République de constater que le candidat HABE NGOYE Sylla ne réside plus au Gabon depuis près de 5 ans, et bien vouloir rappeler à l’ordre le Haut Conseil des Maliens Établi au Gabon représenté par le président sortant de respecter la Loi ».



