Mali: des séparatistes accusent l’armée et Wagner de la mort de 11 civils

Une alliance de groupes rebelles séparatistes combattant le gouvernement de Bamako ont

accusé samedi l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner d'avoir tué onze

civils cette semaine dans le nord du pays.

Les autorités maliennes n'ont pas répondu à une demande de commentaire de l'AFP sur ces

accusations portées dans un communiqué par le Cadre stratégique permanent pour la

Défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA), une alliance de groupes armés séparatistes à

dominante touareg.

"Le mercredi 15 mai 2024, le village de Tassik dans la région de Kidal, vers 10h du matin, a été

pris pour cible par une patrouille de mercenaires du groupe russe Wagner et de l'armée

malienne, qui a commis de graves violations contre la population", selon ce communiqué.

La patrouille a saccagé plusieurs magasins et véhicules, et leurs marchandises ont été

"chargées dans des camions afrétés à cet efet".

Au moins quatre véhicules ont été emportés.

"Le CSP-DPA condamne sans réserve ces opérations terroristes programmées dans le dessein

de procéder à un nettoyage ethnique ciblé et à un dépeuplement accéléré du territoire de

l’Azawad de ses autochtones", a encore déclaré l'alliance séparatiste.

L’Azawad est le nom du territoire revendiqué par les indépendantistes dans le Nord du Mali.

Les groupes armés séparatistes ont perdu le contrôle de plusieurs localités du Nord fin 2023

après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, bastion de la

revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l'Etat central.

L'ofensive dans le nord du pays a donné lieu à de nombreuses allégations d'exactions

commises à l'encontre de la population civile par les forces maliennes et leurs alliés russes

depuis 2022, que les autorités maliennes démentent.

Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, est plongé dans une crise multiforme

depuis le déclenchement, en 2012, d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord.

Des militaires ont pris le pouvoir par un coup d'Etat en 2020 et ont rompu leur partenariat

militaire avec la France, ancienne puissance coloniale, pour se tourner vers la Russie.

