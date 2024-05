Mali: le RPM au cœur d’une nouvelle assignation en justice - abamako.com

Selon nos informations, un groupe de secrétaires généraux de l’ex-parti présidentiel a introduit une assignation en justice «aux fins de l’annulation du congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 et du bureau politique national qui en est issu… ». Ce congrès a reconduit Dr Bokary Tréta à la tête du parti.



Le groupe, ayant pour porte-parole Me Baber Gano, est constitué d’une vingtaine de sections qui n’ont pas participé audit congrès extraordinaire. Il demande au tribunal de «déclarer irrégulier et illégal ledit congrès organisé» par Dr Bokary Tréta et Boubacar Touré. Selon lui, ces deux n’avaient «ni la qualité ni le pouvoir d’agir au nom du parti».



Pour rappel, en juin 2023, une bataille juridique avait opposé le Collectif pour la Défense des Statuts et Règlement intérieur du RPM (CDSRI-RPM) au président Bokary Tréta. Par son arrêt, la Cour d’Appel de Bamako avait ordonné l’annulation de la résolution du Comité central et de la recommandation spéciale accordée au président du parti, constaté la fin du mandat du Bureau Politique national et renvoyé les parties à l’organisation d’un congrès dont il leur plaira de fixer la date.



Les Assises du comité central avait, en effet, désigné en décembre 2021 Bokary Tréta candidat du parti à la présidentielle. Une recommandation qui a provoqué des remous au sein de l’ex-parti présidentiel avec la clé la démission de certains cadres dont l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné.



L’audience pour la nouvelle assignation est annoncée pour le 24 juin 2024 devant le Tribunal de Grande Instance de la Commune I du district de Bamako.