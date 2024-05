Saison pluvieuse 2024 : Le Gouvernement prévient sur les risques élevés d’inondation - abamako.com

Publié le lundi 20 mai 2024 | Le sursaut

© aBamako.com

Inondation à Bamako

Inondation à Bamako



Le Mercredi 15 mai 2024, lors du Conseil des Ministres tenu à Koulouba le Ministre des Transports et des Infrastructures du gouvernement de la Transition a prévenu des risques d’inondations lors de la saison pluvieuse qui s’annonce. Une situation inquiétante d’autant plus que dans la capitale plusieurs grands fossés sont bourrés de toutes sortes de déchets, faute d’entretien et de curage.



Selon les prévisions des services météorologiques, la saison des pluies 2024 sera caractérisée par une pluviométrie supérieure à égale à la moyenne climatologique de la période 1991-2020. Qu’il est attendu un démarrage moyen à tardif et une fin de saison également tardive à moyenne et aussi que les pauses pluviométriques seront courtes à moyennes en début de saison et moyennes à longue en fin de saison. Que des écoulements supérieurs à moyens sont attendus sur l’ensemble des cours du pays. Et d’ajouter que la prévision de la saison 2024 présente des caractéristiques agro-hydro-météorologiques et climatiques au regard des quantités de pluies et des écoulements attendus avec des risques élevés d’inondation.







Le Gouvernement doit prendre des mesures idoines pour prévenir ces inondations en sensibilisant les populations. Aussi, les collectivités locales, mairies surtout dans la capitale doivent songer à curer les caniveaux et fossés qui sont majoritairement remplis faute d’entretien depuis l’arrêt des activités de l’Ozone-Mali en 2020. Seuls le Gouvernement et les mairies peuvent faire en sorte que les inondations annoncées en 2024 ne produisent pas de dégâts. S’y ajoutent les prédateurs fonciers qui ont vendu et construit des maisons sur les lits des cours d’eau à prendre en compte la survie des autres. Tout cela implique l’intervention de l’Etat.



Adama Tounkara