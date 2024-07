Indice de développement des TIC 2024 : le classement des pays africains - abamako.com

(Agence Ecofin) - Le rapport révèle que les scores de l’écrasante majorité des 47 pays africains étudiés ont progressé par rapport à 2023. Des écarts importants persistent cependant entre ces pays.



La Libye, le Maroc et les Seychelles sont les pays qui affichent les niveaux de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) les plus élevés en Afrique, selon un rapport publié fin juin dernier par l’Union internationale des télécommunications (UIT).



Intitulé « Measuring digital development – ICT Development Index 2024 », le rapport évalue les progrès réalisés dans le domaine du développement des TIC dans 170 pays et territoires à travers le monde en se basant sur 10 indicateurs, dont le pourcentage des particuliers utilisant Internet, la pénétration de la téléphonie mobile à large bande mobile, le trafic Internet à large bande mobile, le prix des données mobiles et des services voix et le taux de possession de téléphones mobiles.